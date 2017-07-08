3х3. ЧЄ. Україна стартує з перемоги над Туреччиною

А вообще, выступлением Леси на этом шлеме можно быть довольным. Впервые прошла в 3 круг, вошла в ...

Это не матч, а кошмар!!! Всю нервную систему мою убила! Лучше бы снялась где-то во второй половин...

Я имел ввиду, что надеяться, что она войдет в топ 10 или хотя бы 20 не стоит.

Цей рейтинг, як один чоловік казав, то таке....Якби перестали за вкрадені у нас кошти фінансувати...

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