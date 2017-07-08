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3х3. ЧЄ. Україна стартує з перемоги над Туреччиною

Українці вдало розпочали виступ на ЧЄ

  • 08.07.2017 17:08
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ФБУ
© ФБУ

Чоловіча збірна України 3х3 у першому матчі групового етапу перемогла команду Туреччини.

Старт поєдинку виявився рівним: спочатку гравець команди Туреччини відкрив рахунок, але Дмитро Липовцев швидко вирівняв ситуацію. Рівна гра продовжувалася більшу частину поєдинку, поки Кобець та Тимофеєнко не організували ривок для власної команди в другій половині матчу, після якого команда суперників вже не змогла оговтатися.

Завершив ж матч влучним дальнім кидком Максим Закурдаєв.

Наступну гру на Чемпіонаті Європи наші хлопці проведуть сьогодні о 21:20 проти команди Нідерландів.

Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи. Чоловіки

Україна – Туреччина – 22:15

Источник — Федерация баскетбола Украины

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