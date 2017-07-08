3х3. ЧЄ. Україна стартує з перемоги над Туреччиною

Чоловіча збірна України 3х3 у першому матчі групового етапу перемогла команду Туреччини.
Старт поєдинку виявився рівним: спочатку гравець команди Туреччини відкрив рахунок, але Дмитро Липовцев швидко вирівняв ситуацію. Рівна гра продовжувалася більшу частину поєдинку, поки Кобець та Тимофеєнко не організували ривок для власної команди в другій половині матчу, після якого команда суперників вже не змогла оговтатися.
Завершив ж матч влучним дальнім кидком Максим Закурдаєв.
Наступну гру на Чемпіонаті Європи наші хлопці проведуть сьогодні о 21:20 проти команди Нідерландів.
Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи. Чоловіки
Україна – Туреччина – 22:15
Источник — Федерация баскетбола Украины
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