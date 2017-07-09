Сборная Украины 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

На стартовавшем в Амстердаме чемпионате Европы сегодня пришел черед сыграть украинской мужской команде. Александр Кобец, Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев и Дмитрий Липовцев первый день турнира провели очень плодотворно.

В первой игре украинцы более чем уверенно разобрались с турками (22:14), после чего огорчили хозяев турнира из Нидерландов (21:12). Тем самым, украинцы обеспечили себе первое место в группе D и путевку в четвертьфинал.

В воскресенье сборная Украины сыграет в 1/4 финала с командой Испании. Поединок стартует в 17:10 по Киеву. Медальные игры в Амстердаме также состоятся завтра.