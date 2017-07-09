Джеймс Харден станет самым высокооплачиваемым игроком НБА

Джеймс Харден договорился с «Хьюстоном» о продлении контракта на четыре года, за которые он заработает 228 миллионов долларов, сообщает ESPN. Новое рекордное по сумме соглашение вступит в силу с сезона 2019-2020 и завершится, когда игроку будет 33 года.

Таким образом, теперь Харден виртуально станет самым высокооплачиваемым игроком лиги, отобрав это звание у Стивена Карри.