Джеймс Харден станет самым высокооплачиваемым игроком НБА

Джеймс Харден договорился с «Хьюстоном» о продлении контракта на четыре года, за которые он заработает 228 миллионов долларов, сообщает ESPN. Новое рекордное по сумме соглашение вступит в силу с сезона 2019-2020 и завершится, когда игроку будет 33 года.
Таким образом, теперь Харден виртуально станет самым высокооплачиваемым игроком лиги, отобрав это звание у Стивена Карри.
Источник — basket-planet.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.