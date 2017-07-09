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Джеймс Харден станет самым высокооплачиваемым игроком НБА

Баскетболист «Хьюстона» за четыре года заработает $228 миллионов

  • 09.07.2017 10:34
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Getty Images. Джеймс Харден
© Getty Images. Джеймс Харден

Джеймс Харден договорился с «Хьюстоном» о продлении контракта на четыре года, за которые он заработает 228 миллионов долларов, сообщает ESPN. Новое рекордное по сумме соглашение вступит в силу с сезона 2019-2020 и завершится, когда игроку будет 33 года.

Таким образом, теперь Харден виртуально станет самым высокооплачиваемым игроком лиги, отобрав это звание у Стивена Карри.

Источник — basket-planet.com

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