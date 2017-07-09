Вашингтон заплатит Портеру $106 миллионов

«Вашингтон» сохранил в составе легкого форварда Отто Портера, заблокировав предложение «Бруклина», сообщает ESPN. Для этого «Уизардс» гарантировали игроку, имевшему статус ограниченно свободного агента, такие же условия, как у «Нетс» – четырехлетний контракт на общую сумму 106 миллионов долларов. Таким образом, Портер стал самым высокооплачиваемым баскетболистом «Вашингтона», а размер платежной ведомости команды вырос до 126.5 миллионов долларов, превысив налог на роскошь на 11.4 миллиона.
В минувшем сезоне 24-летний Портер, выступавший за «Уизардс» все четыре года карьеры в НБА, набирал по 13.4 очка и совершал по 6.4 подбора за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 12.2 очка и 6.9 подбора за 33 минуты в плей-офф.
Источник — basket-planet.com
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