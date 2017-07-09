Вашингтон заплатит Портеру $106 миллионов

С чем цены подравняются? С Краснодарским Краем? Ну будет +25% за доставку от цен Краснодарского к...

Ну 5000 зарплаты, даже пускай 7000, при наличии собственного жилья, - это на оплату коммуналки и ...

А на Раиссе человеку за 50 работы море Не говоря уже о том, что в биндеровской ...

Сравни по услугам ЖКХ для тех же пенсов, и не позорься. А мост достроят, годик подождать, то и це...

бред пишешь. Моему отцу 53, спокойно нашел в маленьком городе работу за 5000 грн + получает пенси...

Молодец парень жалко что шахта так себя ведет по отношению к нашим парням.А насчет позиции его в ...

Не представляю как в Украине, человеку в возрасте "за 50" можно найти работу. Не говоря...

А на 1300 можно пановавать, согласно царящей в головах скакунов свядомой логике.