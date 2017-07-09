Збірна України 3х3 вийшла в півфінал чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла в овертаймі команду Іспанії в чвертьфіналі чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 – 19:17.

Іспанці сходу відкрили рахунок. Наша відповідь пройшла лише через хвилину – Кобець розібрався під щитом. Ще через хвилину пройшла комбінація через Липовцева – 2:1.

Суперники намагалися грати максимально виважено. До середини ігрового часу рахунок був 7:6 на користь збірної України. Та наступні влучні атаки іспанців вивели їх вперед – 9:7.

За три хвилини до сирени різниця була мінімальна – 10:9 на користь Іспанії. Та суперник знову збільшив її до трьох очок. За хвилину до кінця українці все ще відставали на два очка. Однак Тимофеєнко двома очками зрівняв рахунок. Кобець протиснувся під кільце та вивів Україну вперед. Іспанці зі штрафного зрівняли рахунок. У свою чергу українці також зі штрафних вийшли вперед – 16:14. Та супернику вистачило 5 секунд, аби влучним дальнім ударом перевести поєдинок у овертайм.

У додатковий час команди обмінялися влучними атаками, а крапку в поєдинку поставив Тимофеєнко дальнім влучанням під кутом.

У півфіналі збірна України грає проти Словенії. Орієнтовний час початку 20:15.

Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи

Чоловіки. 1/4 фіналу

Україна – Іспанія - 19:17 ОТ