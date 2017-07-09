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Україна програла Словенії у півфіналі чемпіонату Європи 3х3

У матчі за третє місце українська збірна зіграє проти Сербії

  • 09.07.2017 20:42
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  • 1 комментария
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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 програла Словенії в півфіналі чемпіонату Європи – 8:22.

Словенці першими зуміли провести результативну атаку. Наступний розмін влучаннями зберіг мінімальну стартову перевагу балканців. У наших гравців на початку поєдинку не пішли дальні кидки. Суперник тим часом ще на одне очко збільшив різницю. А після двох з половиною хвилин гри Словенія вже відірвалася на 4 очки.

Українцям ніяк не вдавалося переломити хід гри. Після 4 хвилин ми вже відчутно поступалися – 3:11. У балканців пройшло кілька дальніх кидків, ми ж ніяк не могли "пробити" зачароване кільце.

Після половини поєдинку відставання залишалося надто суттєвим – 3:14.

Відіграти таку різницю за кілька хвилин надзвичайно важко. То ж словенці встигли достроково довести поєдинок до перемоги.

У матчі за третє місце чемпіонату Європи збірна України зіграє проти Сербії. Початок о 21:20. У півфіналі серби програли латвійцям – 17:19.

У фіналі зіграють Латвія – Словенія.

Нагадаєму, у чвертьфіналі наша команда в овертаймі здолала Іспанію.

Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи
Чоловіки. 1/2 фіналу

Словенія - Україна - 22:8

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 09.07.2017 21:08
    0
    Ничего не получалось, а у словенцев наоборот - все залетало, бывает. Болеем за наших в матче против сербов!
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