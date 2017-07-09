Україна програла Словенії у півфіналі чемпіонату Європи 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 програла Словенії в півфіналі чемпіонату Європи – 8:22.
Словенці першими зуміли провести результативну атаку. Наступний розмін влучаннями зберіг мінімальну стартову перевагу балканців. У наших гравців на початку поєдинку не пішли дальні кидки. Суперник тим часом ще на одне очко збільшив різницю. А після двох з половиною хвилин гри Словенія вже відірвалася на 4 очки.
Українцям ніяк не вдавалося переломити хід гри. Після 4 хвилин ми вже відчутно поступалися – 3:11. У балканців пройшло кілька дальніх кидків, ми ж ніяк не могли "пробити" зачароване кільце.
Після половини поєдинку відставання залишалося надто суттєвим – 3:14.
Відіграти таку різницю за кілька хвилин надзвичайно важко. То ж словенці встигли достроково довести поєдинок до перемоги.
У матчі за третє місце чемпіонату Європи збірна України зіграє проти Сербії. Початок о 21:20. У півфіналі серби програли латвійцям – 17:19.
У фіналі зіграють Латвія – Словенія.
Нагадаєму, у чвертьфіналі наша команда в овертаймі здолала Іспанію.
Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи
Чоловіки. 1/2 фіналу
Словенія - Україна - 22:8
Источник — Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.