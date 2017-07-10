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3х3: Україна стала бронзовим призером чемпіонату Європи

В «бронзовому» фіналі українці перемогли Сербію

  • 10.07.2017 08:39
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ФБУ
© ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла в овертаймі команду Сербії в матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи – 20:18.

Лідери світового рейтингу та чинні чемпіони світу одразу взялися розхитувати захист українців. Однак наші хлопці не дозволяли сербам зайвого. Після трьох стартових хвилин серби мали два очка переваги – 6:4.

Після половини гри чинні чемпіони світу зберігали мінімальну перевагу – 8:7.

За дві хвилини до кінця основного ігрового часу Україна вже мала двоочкову перевагу – 14:12. Втім Міятович одразу відіграв її зі штрафних.

На останній хвилинні обмін двоочковими кидками зафіксував рівний рахунок – 18:18. За 11 секунд до сирени рахунок не змінився.

А в другому за день овертаймі Тимофеєнко дальнім влучанням приніс Україні перемогу та бронзові медалі чемпіонату Європи.

Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи
Чоловіки. Матч за 3 місце

9 липня

Україна - Сербія - 20:18

Источник — Федерация баскетбола Украины

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