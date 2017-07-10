3х3: Україна стала бронзовим призером чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла в овертаймі команду Сербії в матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи – 20:18.
Лідери світового рейтингу та чинні чемпіони світу одразу взялися розхитувати захист українців. Однак наші хлопці не дозволяли сербам зайвого. Після трьох стартових хвилин серби мали два очка переваги – 6:4.
Після половини гри чинні чемпіони світу зберігали мінімальну перевагу – 8:7.
За дві хвилини до кінця основного ігрового часу Україна вже мала двоочкову перевагу – 14:12. Втім Міятович одразу відіграв її зі штрафних.
На останній хвилинні обмін двоочковими кидками зафіксував рівний рахунок – 18:18. За 11 секунд до сирени рахунок не змінився.
А в другому за день овертаймі Тимофеєнко дальнім влучанням приніс Україні перемогу та бронзові медалі чемпіонату Європи.
Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи
Чоловіки. Матч за 3 місце
9 липня
Україна - Сербія - 20:18
Источник — Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.