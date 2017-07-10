Олег ЮШКІН: «Після невдалої гри у 1/2 команда змогла перебудуватися»

Головний тренер новоспечених бронзових призерів чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 Олег Юшкін підбив підсумки виступу своїх підопічних в Амстердамі. У п’яти матчах українці зазнали лише однієї поразки – у півфіналі від збірної Словенії.

- Чи можна вважати третє місце – максимальним результатом чемпіонату Європи?

- Складно відповісти. У будь-якому разі зазначу – це дуже непоганий результат. Найприємніше те, що дійсно, після невдалої гри у півфіналі через 40 хвилин команда змогла перебудуватися, вийти зовсім з іншим настроєм, проявити характер і перемогти чемпіонів світу (20:18 – ред.).

- Перед початком фінальної стадії чемпіонату Європи Ви наводили приклад збірної Сербії, як зразок зіграності. Це вони вас недооцінили чи Україна змогла налаштуватися, як слід?

- Не думаю, що вони нас недооцінили. Бо ж це гра за медалі. Але це спорт, це гра 3х3. Вона цим і цікава, що дуже часто бувають непередбачувані результати. Та й, у нас теж, як і у Сербів – дві руки, дві ноги. Чому ми маємо складати зброю заздалегідь?

- Виступи у плей-оф ви розпочали чвертьфінальним суперництвом з іспанцями. Вирішальний кидок було зроблено в овертаймі, це посприяло тому, що команда спіймала кураж?

- Ця перемога звісно була приємною, баззером в овертаймі. Можливо через те, що було віддано забагато емоцій у цій грі, їх і забракло на гру зі словенцями у півфіналі. Справа в тому, що усі ці команди протягом багатьох років грають разом, мають досвід таких ігор – по дві-три гри з максимальною відповідальністю. Нажаль, у 5х5 так не відбувається. І десь, можливо, нам цього і не вистачило, маю на увазі гру зі Словенією. Крім цієї гри, вважаю, ми виступили дуже на високому рівні. І що найприємніше – команда починаючи з чемпіонату світу, далі відбір на чемпіонат Європи і тут, в Амстердамі, на мій погляд прогресувала.

- Ви зі Словенією грали у кваліфікації чемпіонату Європи (перемогли у чвертьфіналі 19:14). Тепер вони зробили висновки, розібрали вас і вивчили?

- Ви розумієте, тут гра настільки швидкоплинна, настільки непередбачувані усі рухи, комбінації, що я не можу сказати, що розбір гри особливо впливає на результат. Безумовно, ми теж проводили скаутінг, ми розбирали суперників, суперники розбирали нас. Але тут вже на перший план виходять зіграність, характер ну і доля везіння. Якщо ви подивитеся, з яким відсотком влучали словенці, а ми не влучали взагалі, хоча ми непогана кидкова команда, то я не можу сказати, що у нас були проблеми з ними, що вони нас сильно розібрали. Проблеми були у нас самих. І дуже добре, що ми протягом 40 хвилин до матчу з сербами змогли розібратися і виправити ті помилки, що їх припустилися зі словенцями.

- Усі члени збірної України є гравцями баскетболу 5х5, прийде момент, коли Ви з ними попрощаєтеся до наступного призову?

- Знаю, сьогодні у ФБУ ретельно вивчають це питання – яким чином готуватимуться збірні – чоловіча, жіноча, юнацькі, керівництво Федерації має на меті виробити оптимальну програму, оптимальні варіанти, і я думаю, буде трохи інакше. Не так, що закінчився сезон, ми зібралися і без великого досвіду гри 3х3 поїхали. Усі ігри продемонстрували, що цей досвід дуже і дуже важливий. У планах є проводити збори протягом сезону, коли виникають вікна для ігор і зборів національної збірної 5х5. Але, знов таки, це у планах, про це зарано говорити, але впевнений, ми знайдемо разом з ФБУ найоптимальніший варіант і будемо рухатися далі.

- У будь-якому разі Тимофеєнко, Липовцев, Закурдаєв, Кобець залишаться у зоні Вашої уваги?

- Звісно, на даний момент у нас в Україні це люди з найбільшим досвідом (ігор 3х3 – ред.). І звичайно ж, у першу чергу на їхньому досвіді будемо базуватися і йти далі. Але це жодним чином не говорить про те, що ми не залучатимемо інших людей. Ми будемо залучати, шукати, щоб зберегти і посилити команду. Хочу подякувати усім за підтримку! Ми відчували її, зокрема у соцмережах , та й звідусіль. Було приємно, що наші ігри викликали великий інтерес і підтримка дійсно дуже сильно відчувалася і заряджала позитивом. Тому усім величезне дякую!