Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи

Жіноча молодіжна збірна України U-20 перемогла команду Ісландії в матчі групового етапу чемпіонату Європи – 73:54.
Уже в першій атаці Лах відкрила рахунок. Та суперниці відповіли на це влучним триочковим, результативною атакою та одним реалізованим штрафним. До цього в ісландок також було дві поразки: від Греції (42:72) та Словаччини (36:68). Стартовий випад Ісландії зовсім не знітив українок. Яцковець та Карп швидко зрівняли рахунок. Деякий час команди грали майже рівно, але ближче до кінця стартової чверті все чіткішою ставала перевага наших дівчат.
Здобувши 7 очок переваги на старті, наші дівчата намагалися й надалі не збавляти. На початку другої чверті ми вже мали +17. Це дещо розслабило українок, що дозволило суперницям скоротити відставання до 8 очок. Але на велику перерву збірна України мала +12.
Третя чверть остаточно розмежувала сторони поєдинку. Україна продовжила домінувати на майданчику. Одна лише Яцковець набрала за цей проміжок часу 14 очок.
У заключні чверті наша команда поступилася в 6 очок, та на загальний підсумок матчу це не вплинуло.
Таким чином збірна України здобула першу перемогу на груповому етапі. У попередніх матчах українки програли Німеччині та Чехії. У заключному матчі 10 липня грають саме Німеччина з Чехією. За підсумками трьох турів групового етапу наша команда буде п’ятою в групі з шести команд.
Наступний матч Україна грає 12 липня о 20:30 проти Греції. Грецькі баскетболістки до цього перемогли Ісландію (72:42), програли Німеччині (65:67) та здолали Словаччину (52:51).
Чемпіонат Європи U-20
Жінки. Дивізіон B
Україна – Ісландія – 73:54 (24:17, 16:11, 21:8, 12:18)
Найрезультативніші
Україна: Яцковець – 24 очки, 13 підбирань; Карп – 11 очок, 9 підбирань.
Ісландія: Гуннарсдоттір – 17 очок, 5 очок; Арнадоттір – 11 очок, 3 підбирання.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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