Тимофеєнко увійшов до символічної збірної чемпіонату Європи 3х3

Українець Станіслав Тимофеєнко ввійшов у символічну збірну чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.

На турнірі в Амстердамі Тимофеєнко допоміг нашій команді завоювати бронзові медалі. Спочатку його баззер-бітер допоміг Україні здолати Іспанію в овертаймі чвертьфіналу, а потім влучання Станіслава також у овертаймі матчу за третє місце проти Сербії приніс нашій команді медалі.

У символічну збірну чемпіонату також ввійшли словенець Симон Фінзгар та MVP чемпіонату з Латвії Науріс Мієзіс.