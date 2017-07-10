Тимофеєнко увійшов до символічної збірної чемпіонату Європи 3х3

Українець Станіслав Тимофеєнко ввійшов у символічну збірну чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.
На турнірі в Амстердамі Тимофеєнко допоміг нашій команді завоювати бронзові медалі. Спочатку його баззер-бітер допоміг Україні здолати Іспанію в овертаймі чвертьфіналу, а потім влучання Станіслава також у овертаймі матчу за третє місце проти Сербії приніс нашій команді медалі.
У символічну збірну чемпіонату також ввійшли словенець Симон Фінзгар та MVP чемпіонату з Латвії Науріс Мієзіс.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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