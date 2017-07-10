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Тимофеєнко увійшов до символічної збірної чемпіонату Європи 3х3

У символічну збірну чемпіонату також ввійшли Симон Фінзгар та Науріс Мієзіс

  • 10.07.2017 23:49
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ФБУ
© ФБУ

Українець Станіслав Тимофеєнко ввійшов у символічну збірну чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.

На турнірі в Амстердамі Тимофеєнко допоміг нашій команді завоювати бронзові медалі. Спочатку його баззер-бітер допоміг Україні здолати Іспанію в овертаймі чвертьфіналу, а потім влучання Станіслава також у овертаймі матчу за третє місце проти Сербії приніс нашій команді медалі.

У символічну збірну чемпіонату також ввійшли словенець Симон Фінзгар та MVP чемпіонату з Латвії Науріс Мієзіс.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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