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Александр КОБЕЦ: «Мы сохранили концентрацию, на зубах вытащили игры»

Баскетболист сборной Украины 3х3 рассказал о завоевании бронзовой награды на ЧЕ в Амстердаме

  • 11.07.2017 10:00
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Xsport. Александр Кобец
© Xsport. Александр Кобец
Александр Кобец, баскетболист сборной Украины 3х3, поделился своими впечатлениями от завоевания бронзовой награды на чемпионате Европы в Амстердаме. Спортсмен отметил, что команда летела в Нидерланды за золотыми наградами, но и третье место – тоже неплохой результат.
 
«Турнир был очень тяжелым, мы прошли квалификацию и остались единой командой. Для нас это только начало, ведь мы только начали свой путь. И третье место – это очень хорошо.
 
Баскетбол 3х3 очень специфический. Это как мартовское безумие в студенческой лиге США. Играют до 21 очка, всегда могут залететь шальные мячи. Потеря концентрации стоит победы. Мы сохранили ее, на зубах вытащили игры. 
 
Не все удалось, ехали за чемпионством, хотели завоевать для Украины золото. Но и бронза - тоже высокий результат. Есть к чему стремиться дальше», - сообщил Кобец.
 
Напомним, что мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 победила в овертайме команду Сербии в матче за бронзовые медали чемпионата Европы.

Источник — Xsport

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