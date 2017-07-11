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Станислав ТИМОФЕЕНКО: «На ЧЕ фортуна повернулась к нам лицом»

Баскетболист сборной Украины 3х3 и «Днепра» рассказал о пути к завоеванию «бронзы» в Амстердаме

  • 11.07.2017 10:33
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Xsport. Станислав Тимофеенко
© Xsport. Станислав Тимофеенко
Игрок сборной Украины по баскетболу 3х3 Станислав Тимофеенко прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы в Амстердаме. 
 
В Нидерландах наша команда под руководством Олега Юшкина завоевала бронзовые награды. Тимофеенко, который выступает за БК «Днепр», рассказал о своем дальнем броске в овертайме матча против испанцев, а также о возможности поехать на Олимпийские игры.
 
«В игре против Испании получился небольшой конфуз. Я не знал, что в овертайме побеждал тот, кто первым наберет два очка, а думал, что нужна разница в два очка. Я стоял с маленьким, мне Липа (Дмитрий Липовец – прим.) говорит идти вниз. Я сказал давать на дальний бросок, так как меня маленький встречал. В итоге я бросил, так получилось, что забил. Это, конечно, хорошо. Я считаю, что и доля везения была на нашей стороне, потому что на чемпионате мира на немного не повезло, а на чемпионате Европы фортуна повернулась к нам лицом.
 
В игре с сербами мы вышли на площадку, нам тренер сказал играть в свое удовольствие. В итоге мы были более расслабленными. За счет этого нам удалось и вернуться в игру, когда уступали в счете, и навязать им свою концовку, а в овертайме забили и выиграли.
 
Если тренер будет приглашать, я буду приезжать в сборную и летом принимать участие в матчах за сборную. Я думаю, что любой спортсмен – неважно, какой вид спорта он представляет – будет стремиться принять участие в Олимпийских играх», - рассказал Тимофеенко.
 
Напомним, что мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 победила в овертайме команду Сербии в матче за бронзовые медали чемпионата Европы.

Источник — Xsport

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