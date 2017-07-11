Станислав ТИМОФЕЕНКО: «На ЧЕ фортуна повернулась к нам лицом»

Игрок сборной Украины по баскетболу 3х3 Станислав Тимофеенко прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы в Амстердаме.

В Нидерландах наша команда под руководством Олега Юшкина завоевала бронзовые награды. Тимофеенко, который выступает за БК «Днепр», рассказал о своем дальнем броске в овертайме матча против испанцев, а также о возможности поехать на Олимпийские игры.

«В игре против Испании получился небольшой конфуз. Я не знал, что в овертайме побеждал тот, кто первым наберет два очка, а думал, что нужна разница в два очка. Я стоял с маленьким, мне Липа (Дмитрий Липовец – прим.) говорит идти вниз. Я сказал давать на дальний бросок, так как меня маленький встречал. В итоге я бросил, так получилось, что забил. Это, конечно, хорошо. Я считаю, что и доля везения была на нашей стороне, потому что на чемпионате мира на немного не повезло, а на чемпионате Европы фортуна повернулась к нам лицом.

В игре с сербами мы вышли на площадку, нам тренер сказал играть в свое удовольствие. В итоге мы были более расслабленными. За счет этого нам удалось и вернуться в игру, когда уступали в счете, и навязать им свою концовку, а в овертайме забили и выиграли.

Если тренер будет приглашать, я буду приезжать в сборную и летом принимать участие в матчах за сборную. Я думаю, что любой спортсмен – неважно, какой вид спорта он представляет – будет стремиться принять участие в Олимпийских играх», - рассказал Тимофеенко.