Олег ЮШКИН: «Надеялись на такой результат»

Наставник сборной Украины Олег Юшкин поделился мнением об успехе на чемпионате Европы, где его команда завовала бронзовые медали.

«Мы где-то надеялись на такой результат, потому что мы проделали огромную работу. Команда собралась еще в мае, мы отыграли вместе определенное количество турниров, отыграли на чемпионате мира, отобрались на этот чемпионат Европы. Понимали, что будет непросто, но ставили перед собой наивысшие цели.

Мы очень много психологических сил отдали в игре с испанцами. Но и словенцы на секундочку – действующие чемпионы Европы, это очень непростая команда. И в связи с тем, что 3 на 3 – очень динамичная, все может быстро перевернуться с ног на голову. Мы не попали, они попали, отсюда такой результат.

Мы чувствовали поддержку с разных сторон и очень горды тем, что у нас получилось принести для Украины эту медаль», - сказал Юшкин.

В матче за третье место на чемпионате Европы сборная Украина победила действующих чемпионов мира сербов.