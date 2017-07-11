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Олег ЮШКИН: «Надеялись на такой результат»

Главный тренер сборной Украины 3x3 – о прошедшем чемпионате Европы

  • 11.07.2017 12:26
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xsport.ua. Олег Юшкин
© xsport.ua. Олег Юшкин

Наставник сборной Украины Олег Юшкин поделился мнением об успехе на чемпионате Европы, где его команда завовала бронзовые медали.

«Мы где-то надеялись на такой результат, потому что мы проделали огромную работу. Команда собралась еще в мае, мы отыграли вместе определенное количество турниров, отыграли на чемпионате мира, отобрались на этот чемпионат Европы. Понимали, что будет непросто, но ставили перед собой наивысшие цели.

Мы очень много психологических сил отдали в игре с испанцами. Но и словенцы на секундочку – действующие чемпионы Европы, это очень непростая команда. И в связи с тем, что 3 на 3 – очень динамичная, все может быстро перевернуться с ног на голову. Мы не попали, они попали, отсюда такой результат.

Мы чувствовали поддержку с разных сторон и очень горды тем, что у нас получилось принести для Украины эту медаль», - сказал Юшкин.

В матче за третье место на чемпионате Европы сборная Украина победила действующих чемпионов мира сербов.

Источник — Xsport

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