Українки - чемпіонки світу з баскетболу серед ветеранів

В італійському курортному містечку Монтекатіні Термі завершився 14-й чемпіонат світу з баскетболу серед ветеранів. Про масштаб Мундіалю свідчать сухі цифри – протягом 11 днів, з 30 червня по 10 липня, більше 5000 гравців з 45 країн на 20 майданчиках боролися за нагороди. Україна була представлена на чемпіонаті світу рекордною кількістю команд – вісьмома! У підсумку вони посіли такі місця:
Жінки:
Ladies Legion 45+ виборола титул чемпіонок світу!
Ladies Legion 30+ – четверте місце.
Чоловіки:
UDави – третє місце,
Veteran Basket 50+ - четверте місце, їм забракло двох очок до бронзових медалей.
Veteran Basket 55+ - сімнадцяте місце з 42-х команд учасниць у цій віковій категорії.
AMICO 60+ - десяте місце.
Lions of Galichina 65+ - дев'яте місце.
BIG GAME 70+- сьоме місце. У даній віковій категорії Україна була представлена вперше.
«Жовто-сині» учасники і учасниці чемпіонату світу гідно підтримали імідж українського баскетболу. Щоправда, регламент змагань був не зовсім досконалим. Так, команди 60+, 65+, 70+ поступилися в одній грі на груповій стадії і надалі не змогли боротися за медалі. Хоча у наступних поєдинках обіграли усіх суперників, але посіли 10, 9 і 7 місця відповідно.
Учасники Мундіалю змогли відвідати Пізу, Флдоренцію, Венецію, Рим.
Наступний, 15-й чемпіонат світу відбудеться у Фінляндії у 2019-му році, а у 2018-му у словенському Мариборі пройде чемпіонат Європи.
Капітан команди BIG GAME Євген Віхарєв:
- Сподіватимемося, що Україну на цих баскетбольних форумах зможуть представити ще більше команд, які зможуть показати ще вищі результати. Єдине прохання від усіх учасників: вирішити питання фінансової підтримки на державному рівні, як це зроблене у багатьох інших країнах і забезпечення однаковою національною формою.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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