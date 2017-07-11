Українки - чемпіонки світу з баскетболу серед ветеранів

В італійському курортному містечку Монтекатіні Термі завершився 14-й чемпіонат світу з баскетболу серед ветеранів. Про масштаб Мундіалю свідчать сухі цифри – протягом 11 днів, з 30 червня по 10 липня, більше 5000 гравців з 45 країн на 20 майданчиках боролися за нагороди. Україна була представлена на чемпіонаті світу рекордною кількістю команд – вісьмома! У підсумку вони посіли такі місця:

Жінки:

Ladies Legion 45+ виборола титул чемпіонок світу!

Ladies Legion 30+ – четверте місце.

Чоловіки:

UDави – третє місце,

Veteran Basket 50+ - четверте місце, їм забракло двох очок до бронзових медалей.

Veteran Basket 55+ - сімнадцяте місце з 42-х команд учасниць у цій віковій категорії.

AMICO 60+ - десяте місце.

Lions of Galichina 65+ - дев'яте місце.