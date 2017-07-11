Ліга чемпіонів. Будівельник зіграє проти косоварів чи білорусів

В тому то й біда. Молодим грав на рівні з мессі, а зараз... Де ти, сашко, і де мессі. Дуже шкода,...

все правильно Саня говорит.. только одного не понимает.. суркис не свои деньги тратит а народые.....

В Днепре у Рамоса не увидел ни одной тренировки...