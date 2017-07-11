Ліга чемпіонів. Будівельник зіграє проти косоварів чи білорусів

У Швейцарії відбулося жеребкування Ліги чемпіонів ФІБА сезону-2016/17. Україну в змаганнях презентує чинний чемпіон Будівельник. У другому раунді кваліфікації кияни зустрінуться з переможцем пари Сігал Пріштина (Косово) – Цмокі-Мінськ (Бєларусь). Матчі відбудуться 24 та 26 вересня. Перший поєдинок кияни зіграють на виїзді, відповідь – вдома.
У разі успіху в першому для себе раунді Будівельник у третій кваліфікації зіграє за вихід в основний етап проти французького Нантерра. Перший матч у Києві, відповідь – на виїзді. Матчі відбудуться 29 вересня та 2 жовтня.
У разі успішного подолання кваліфікації в основному раунді Будівельник потрапить до групи D.
1 кваліфікаційний раунд
(19 та 21 вересня)
1. Динамо (Тбілісі, Грузія) – Ховентуд (Іспанія)
2. Керавнос (Кіпр) – Автодор (Росія)
3. Босна Роял (Боснія і Герцеговина) – Людвігсбург (Німеччина)
4. Карпош Соколи (Македонія) – Калев (Естонія)
5. Донар Гронінген (Нідерланди) – Вітаутас (Литва)
6. Сігал Пріштина (Косово) – Цмокі-Мінськ (Бєларусь)
7. Копфенберг Булз (Австрія) – Бенфіка (Португалія)
8. Лулеа (Швеція) – Антверп (Бельгія)
2 кваліфікаційний раунд
(24 та 26 вересня)
9. Переможець 4 – Альба (Угорщина)
10. Переможець 1 – Катайя (Фінляндія)
11. Переможець 8 – Нижній Новгород (Росія)
12. Переможець 2 – Морнар (Чорногорія)
13. Переможець 7 – Академік Лукойл (Болгарія)
14. Переможець 3 – Клуж (Румунія)
15. Переможець 5 – Баккен Беарс (Данія)
16. Переможець 6 – БУДІВЕЛЬНИК (УКРАЇНА)
3 кваліфікаційний раунд
(29 вересня та 2 жовтня)
17. Преможець 16 – Нантерр (Франція)
18. Переможець 11 – Роса Радом (Польща)
19. Переможець 12 – Орландіна (Італія)
20. Переможець 13 – Ювентус (Литва)
21. Переможець 10 – Телеком (Німеччина)
22. Переможець 15 – Естудіантес (Іспанія)
23. Переможець 9 – Каршияка (Туреччина)
24. Переможець 14 – Брюссель (Бельгія)
Груповий етап
Група A
Переможець 20
Переможець 23
Монако (Франція)
Хапоель (Холон, Ізраїль)
Мурсія (Іспанія)
Єнісєй (Росія)
Динамо Сассарі (Італія)
Ольденбург (Німеччина)
Група B
Переможець 24
Переможець 18
Газіянтеп (Туреччина)
Елан Шалон (Франція)
Тенерифе (Іспанія)
Нептунас (Литва)
Вентспілс (Латвія)
ПАОК (Греція)
Група C
Переможець 22
Переможець 19
АЕК (Греція)
Венеція (Італія)
Олімпія (Словенія)
Байройт (Німеччина)
Банвіт (Туреччина)
Страсбур (Франція)
Група D
Переможець 17
Переможець 21
Авеліно (Італія)
Бешикташ (Туреччина)
Штельмет (Польща)
Остенде (Бельгія)
Німбурк (Чехія)
Аріс (Греція)
Источник — Федерация баскетбола Украины
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