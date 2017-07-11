Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ліга чемпіонів. Будівельник зіграє проти косоварів чи білорусів

Відбулося жеребкування баскетбольної Ліги чемпіонів

  • 11.07.2017 17:52
  • 84 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Ліга чемпіонів. Будівельник зіграє проти косоварів чи білорусів

У Швейцарії відбулося жеребкування Ліги чемпіонів ФІБА сезону-2016/17. Україну в змаганнях презентує чинний чемпіон Будівельник. У другому раунді кваліфікації кияни зустрінуться з переможцем пари Сігал Пріштина (Косово) – Цмокі-Мінськ (Бєларусь). Матчі відбудуться 24 та 26 вересня. Перший поєдинок кияни зіграють на виїзді, відповідь – вдома.

У разі успіху в першому для себе раунді Будівельник у третій кваліфікації зіграє за вихід в основний етап проти французького Нантерра. Перший матч у Києві, відповідь – на виїзді. Матчі відбудуться 29 вересня та 2 жовтня.

У разі успішного подолання кваліфікації в основному раунді Будівельник потрапить до групи D.

1 кваліфікаційний раунд
(19 та 21 вересня)
1. Динамо (Тбілісі, Грузія) – Ховентуд (Іспанія)
2. Керавнос (Кіпр) – Автодор (Росія)
3. Босна Роял (Боснія і Герцеговина) – Людвігсбург (Німеччина)
4. Карпош Соколи (Македонія) – Калев (Естонія)
5. Донар Гронінген (Нідерланди) – Вітаутас (Литва)
6. Сігал Пріштина (Косово) – Цмокі-Мінськ (Бєларусь)
7. Копфенберг Булз (Австрія) – Бенфіка (Португалія)
8. Лулеа (Швеція) – Антверп (Бельгія)

2 кваліфікаційний раунд
(24 та 26 вересня)
9. Переможець 4 – Альба (Угорщина)
10. Переможець 1 – Катайя (Фінляндія)
11. Переможець 8 – Нижній Новгород (Росія)
12. Переможець 2 – Морнар (Чорногорія)
13. Переможець 7 – Академік Лукойл (Болгарія)
14. Переможець 3 – Клуж (Румунія)
15. Переможець 5 – Баккен Беарс (Данія)
16. Переможець 6 – БУДІВЕЛЬНИК (УКРАЇНА)

3 кваліфікаційний раунд
(29 вересня та 2 жовтня)
17. Преможець 16 – Нантерр (Франція)
18. Переможець 11 – Роса Радом (Польща)
19. Переможець 12 – Орландіна (Італія)
20. Переможець 13 – Ювентус (Литва)
21. Переможець 10 – Телеком (Німеччина)
22. Переможець 15 – Естудіантес (Іспанія)
23. Переможець 9 – Каршияка (Туреччина)
24. Переможець 14 – Брюссель (Бельгія)

Груповий етап

Група A
Переможець 20
Переможець 23
Монако (Франція)
Хапоель (Холон, Ізраїль)
Мурсія (Іспанія)
Єнісєй (Росія)
Динамо Сассарі (Італія)
Ольденбург (Німеччина)

Група B
Переможець 24
Переможець 18
Газіянтеп (Туреччина)
Елан Шалон (Франція)
Тенерифе (Іспанія)
Нептунас (Литва)
Вентспілс (Латвія)
ПАОК (Греція)

Група C
Переможець 22
Переможець 19
АЕК (Греція)
Венеція (Італія)
Олімпія (Словенія)
Байройт (Німеччина)
Банвіт (Туреччина)
Страсбур (Франція)

Група D
Переможець 17
Переможець 21
Авеліно (Італія)
Бешикташ (Туреччина)
Штельмет (Польща)
Остенде (Бельгія)
Німбурк (Чехія)
Аріс (Греція)

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.