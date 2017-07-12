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Володимир Конєв підписав контракт з Черкаськими Мавпами

Екс-форвард южненського «Хіміка» продовжить кар'єру в черкаському клубі

  • 12.07.2017 10:49
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ФБУ. Владимир Конев (справа)
© ФБУ. Владимир Конев (справа)
«Черкаські Мавпи» продовжують формувати склад на новий сезон. Новачком клубу став форвард збірної України – 28-річний Володимир Конєв. Зріст баскетболіста склаає 203 см.
 
Протягом кількох останніх сезонів Конєв був одним із лідерів южненського «Хіміка». У 2016-му Володимир був визнаний MVP Кубка України та разом із южненцями виграв золото Суперліги. Загалом у складі южненців Конєв провів чотири сезони (2013-2017), протягом цього часу форвард двічі ставав чемпіоном Суперліги і двічі вигравав срібло головного чемпіонату України.
 
У минулому сезоні середня статистика Конєва у Суперлізі складала 10 очок та 5.7 підбирань. А у Лізі Чемпіонів новачок «Черкаських Мавп» мав 8.6 очок та 4.7 підбираннь.
 
Свою професійну кар’єру Конєв розпочинав у Кривому Розі. У складі «Кривбаса» він провів також чотири сезоні (2009-2013).
 
У рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2017 Володимир Конєв відіграв у складі збірної України усі шість матчів. Середні цифри Володимира у формі збірної складали 4.2 очки.

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