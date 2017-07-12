Володимир Конєв підписав контракт з Черкаськими Мавпами

«Черкаські Мавпи» продовжують формувати склад на новий сезон. Новачком клубу став форвард збірної України – 28-річний Володимир Конєв. Зріст баскетболіста склаає 203 см.

Протягом кількох останніх сезонів Конєв був одним із лідерів южненського «Хіміка». У 2016-му Володимир був визнаний MVP Кубка України та разом із южненцями виграв золото Суперліги. Загалом у складі южненців Конєв провів чотири сезони (2013-2017), протягом цього часу форвард двічі ставав чемпіоном Суперліги і двічі вигравав срібло головного чемпіонату України.

У минулому сезоні середня статистика Конєва у Суперлізі складала 10 очок та 5.7 підбирань. А у Лізі Чемпіонів новачок «Черкаських Мавп» мав 8.6 очок та 4.7 підбираннь.

Свою професійну кар’єру Конєв розпочинав у Кривому Розі. У складі «Кривбаса» він провів також чотири сезоні (2009-2013).

У рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2017 Володимир Конєв відіграв у складі збірної України усі шість матчів. Середні цифри Володимира у формі збірної складали 4.2 очки.