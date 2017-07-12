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Экс-тренер Будивельника и Донецка продолжит карьеру в Турции

Хосеп Беррокаль возглавил «Эскишехир»

  • 12.07.2017 18:40
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Getty Images. Хосеп Беррокаль
© Getty Images. Хосеп Беррокаль
Турецкий клуб «Эскишехир» назначил на пост главного тренера 47-летнего испанского специалиста Хосепа Беррокаля. 
 
В прошлом сезоне Беррокаль работал на должности ассистента тренера в «Барселоне» и помог своей команде выйти в плей-офф чемпионата. 
 
Беррокаль - очень опытный тренер. Ранее на профессиональном уровне он работал в Ирландии («Белфаст Стар»), Греции («Панатинаикос») и Украине («Будивельник» и «Донецк»). 

Источник — Basket.com.ua

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