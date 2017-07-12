Экс-тренер Будивельника и Донецка продолжит карьеру в Турции

Турецкий клуб «Эскишехир» назначил на пост главного тренера 47-летнего испанского специалиста Хосепа Беррокаля.

В прошлом сезоне Беррокаль работал на должности ассистента тренера в «Барселоне» и помог своей команде выйти в плей-офф чемпионата.

Беррокаль - очень опытный тренер. Ранее на профессиональном уровне он работал в Ирландии («Белфаст Стар»), Греции («Панатинаикос») и Украине («Будивельник» и «Донецк»).