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Рейтинг ФИБА: Украина 19-я среди 24-х команд

Перед стартом Евробаскета Украина далека от группы лидеров

  • 12.07.2017 21:10
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Рейтинг ФИБА: Украина 19-я среди 24-х команд

ФІБА оприлюднила рейтинг сили чоловічих національних збірних за 50 днів до старту ЄвроБаскета-2017.

Збірна України посідає в ньому 19 місце серед 24 команд. На думку експертів ФІБА, які формують рейтинг, 19-те місце України може трансформуватися в 8-ме за підсумками чемпіонату Європи.

Очолює рейтинг Іспанія, далі ідуть Сербія та Хорватія. Команда Литви наразі на 7-му місці. На 8-й сходинці Італія. Грузія посідає 14-те місце. Одразу за нею Німеччина. На 17-му місці Ізраїль.

Нагадаємо, чемпіонат Європи стартує 31 серпня. Збірна України зіграє в групі проти Ізраїля, Литви, Грузії, Німеччини та Італії. Команда Євгена Мурзіна 13 липня починає підготовчі збори до ЄвроБаскета.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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