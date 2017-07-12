Рейтинг ФИБА: Украина 19-я среди 24-х команд

ФІБА оприлюднила рейтинг сили чоловічих національних збірних за 50 днів до старту ЄвроБаскета-2017.



Збірна України посідає в ньому 19 місце серед 24 команд. На думку експертів ФІБА, які формують рейтинг, 19-те місце України може трансформуватися в 8-ме за підсумками чемпіонату Європи.



Очолює рейтинг Іспанія, далі ідуть Сербія та Хорватія. Команда Литви наразі на 7-му місці. На 8-й сходинці Італія. Грузія посідає 14-те місце. Одразу за нею Німеччина. На 17-му місці Ізраїль.



Нагадаємо, чемпіонат Європи стартує 31 серпня. Збірна України зіграє в групі проти Ізраїля, Литви, Грузії, Німеччини та Італії. Команда Євгена Мурзіна 13 липня починає підготовчі збори до ЄвроБаскета.