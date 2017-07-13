Жіноча збірна України U-20 поступилася Греції на чемпіонаті Європи

Жіноча молодіжна збірна України U-20 програла команді Греції в матчі групового етапу чемпіонату Європи.

Наші дівчата почали поєдинок влучним триочковим Мітіної. Закріпити вдалий старт не вдалося. Наступні дві результативні атаки суперниць вивели вперед команду Греції. Початок став своєрідним лейтмотивом всього поєдинку. Українки постійно наздоганяли націленого на відрив суперника. При цьому українок підводила низька реалізація двоочкових – часом ледь не вдвічі нижча. Натомість наші дівчата надолужували триочковими. Тут вже була суттєва наша перевага.

Після 9-очкового відставання на старті в другій чверті українки відіграли 5 очок. Третя чверть не стала переломною в матчі, то ж усе мало вирішитися в заключній 10-хвилинці. Різниця в 6 очок у середині заключної частини поєдинку не здавалася нездоланною. Та нам все ж не вистачило сил її подолати. Можливо, вирішальною стала відсутність досвіду капітана команди Вікторії Кондусь. У попередньому поєдинку вона травмувалася.

Відтак у нашої команди 1 перемога в 4-х матчах. У заключному поєдинку групового етапу збірна України зіграє 13 липня проти Словаччини. Початок о 16:00.

Чемпіонат Європи U-20

Жінки. Дивізіон B

Група A

12 липня

Греція – Україна – 70:63 (22:13, 18:23, 15:14, 15:13)

Найрезультативніші

Греція: Коллату – 23 очки, 7 підбирань, 10 передач; Фасула – 17 очок, 9 підбирань.

Україна: Яцковець – 17 очок, 13 підбирань.

Статистика матчу