Чоловіча збірна України U-20 вирушила на чемпіонат Європи

13 липня чоловіча молодіжна збірна України вирушила на чемпіонат Європи до Греції. Першість Старого Світу у Дивізіоні «А» відбудеться на острові Крит з 15 по 23 липня. Підопічні Максима Міхельсона минулого року повторили найвище досягнення чоловічих збірних України, увійшовши на чемпіонаті Європи до чільної вісімки найкращих команд континенту. Тепер є нагода зробити крок вперед.
Склад збірної України
1. Берьозкін Дмитро Сергійович, МБК Маріуполь, 1-й тренер Аракелян Рафаель Бардухович, КДЮСШ Азовмаш, м. Маріуполь,
2. Михайлюк Святослав Юрійович, Канзас, США, 1-й тренер Молчанов Олександр Миколайович, «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,
3. Ткаченко Іван Романович, Черкаські Мавпи, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович, «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,
4. Скапінцев Дмитро В’ячеславович, Черкаські Мавпи, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,
5. Антоненко Ілля Вікторович, NCAA, США, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,
6. Тиртишник Ілля В’ячеславович, GBA, Чехія, 1-й тренер Деник Андрій Станіславович,СДЮШОР АВАНГАРД, м. Київ,
7. Зотов Віталій Олегович, Будівельник, 1-й тренер Зотова Тетяна Павлівна, ДЮСШ «Олімпія», м. Лозова,
8. Горобченко Михайло Вікторович, Ніко-Баскет, 1-й тренер Коваль Людмила Олександрівна, ДЮСШ 5, м. Кривий Ріг,
9. Мусієнко Антон Володимирович, МБК Миколаїв, 1-й тренер Демченко Леонід Іванович, Авангард Харків,
10. Павлов Сергій Вадимович, Хімік, 1-й тренер Івлєва Олександра Петрівна, школа №126,
11. Ягодін Михайло Юрійович, БІПА, 1-й тренер Янакі Владислав Илліч , СДЮСШОР-2, м. Одеса,
12. Ватажок Іван Ігорович, Іспанія. 1-й тренер Рябуха Ірина Олександрівна, Авангард , Київ.
Головний тренер – Максим Міхельсон,
Помічники тренера – Віталій Черній, Василь Івлєв, Сергій Загоруй.
Максим Міхельсон:
- Навіщо їхати на чемпіонат Європи і не ставити перед собою максимальні завдання? Ми їдемо не просто покращити історичне досягнення України – 8 місце. Ми прагнутимемо боротися за найвищі місця. З цією думкою і вирушємо на Крит. Знаєте, часом ставлять за мету – головне не вилетіти до Дивізіону В, чи щось подібне до цього. Це не мета. У нас гарна збірна, оптимальний склад. Будь-які кадрові проблеми можна вирішити. Компенсувати самовідданістю, грамотністю, чітким виконанням тренерських настанов, бажанням виконання того, що потрібно команді. У нас достатньо кадрів у цій команді, щоб боротися за найвищі місця на Чемпіонаті Європи.
Розклад матчів збірної України на груповій стадії
Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон А, чоловіки
о. Крит, Греція
Група С
15 липня
14:30* Україна – Литва
16 липня
14:30 Латвія – Україна
17 липня
16:45 Україна – Ізраїль
* час початку матчів київський.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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