Чоловіча збірна України U-20 вирушила на чемпіонат Європи

13 липня чоловіча молодіжна збірна України вирушила на чемпіонат Європи до Греції. Першість Старого Світу у Дивізіоні «А» відбудеться на острові Крит з 15 по 23 липня. Підопічні Максима Міхельсона минулого року повторили найвище досягнення чоловічих збірних України, увійшовши на чемпіонаті Європи до чільної вісімки найкращих команд континенту. Тепер є нагода зробити крок вперед.

Склад збірної України



1. Берьозкін Дмитро Сергійович, МБК Маріуполь, 1-й тренер Аракелян Рафаель Бардухович, КДЮСШ Азовмаш, м. Маріуполь,

2. Михайлюк Святослав Юрійович, Канзас, США, 1-й тренер Молчанов Олександр Миколайович, «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,

3. Ткаченко Іван Романович, Черкаські Мавпи, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович, «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,

4. Скапінцев Дмитро В’ячеславович, Черкаські Мавпи, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,

5. Антоненко Ілля Вікторович, NCAA, США, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,

6. Тиртишник Ілля В’ячеславович, GBA, Чехія, 1-й тренер Деник Андрій Станіславович,СДЮШОР АВАНГАРД, м. Київ,

7. Зотов Віталій Олегович, Будівельник, 1-й тренер Зотова Тетяна Павлівна, ДЮСШ «Олімпія», м. Лозова,

8. Горобченко Михайло Вікторович, Ніко-Баскет, 1-й тренер Коваль Людмила Олександрівна, ДЮСШ 5, м. Кривий Ріг,

9. Мусієнко Антон Володимирович, МБК Миколаїв, 1-й тренер Демченко Леонід Іванович, Авангард Харків,

10. Павлов Сергій Вадимович, Хімік, 1-й тренер Івлєва Олександра Петрівна, школа №126,

11. Ягодін Михайло Юрійович, БІПА, 1-й тренер Янакі Владислав Илліч , СДЮСШОР-2, м. Одеса,

12. Ватажок Іван Ігорович, Іспанія. 1-й тренер Рябуха Ірина Олександрівна, Авангард , Київ.

Головний тренер – Максим Міхельсон,

Помічники тренера – Віталій Черній, Василь Івлєв, Сергій Загоруй.

Максим Міхельсон:

- Навіщо їхати на чемпіонат Європи і не ставити перед собою максимальні завдання? Ми їдемо не просто покращити історичне досягнення України – 8 місце. Ми прагнутимемо боротися за найвищі місця. З цією думкою і вирушємо на Крит. Знаєте, часом ставлять за мету – головне не вилетіти до Дивізіону В, чи щось подібне до цього. Це не мета. У нас гарна збірна, оптимальний склад. Будь-які кадрові проблеми можна вирішити. Компенсувати самовідданістю, грамотністю, чітким виконанням тренерських настанов, бажанням виконання того, що потрібно команді. У нас достатньо кадрів у цій команді, щоб боротися за найвищі місця на Чемпіонаті Європи.

Розклад матчів збірної України на груповій стадії

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон А, чоловіки

о. Крит, Греція

Група С

15 липня

14:30* Україна – Литва

16 липня

14:30 Латвія – Україна

17 липня

16:45 Україна – Ізраїль

* час початку матчів київський.