Будивельник продлил контракты с Дугатом и Филдсом

«Будивельник» начал комплектацию на следующий сезон. В кампании 2017/18 за клуб из столицы Украины продолжат выступать американские защитники Генри Дугат и Брэндон Филдс. С ними были подписаны новые контракты сроком на один год.

Генри Дугат перешел в «Будивельник» в прошлое межсезонье, проведя в итоге самый успешный сезон в своей профессиональной карьере. Он был лидером «строителей» на протяжении всей кампании 2016/17, став впоследствии MVP Суперлиги. В 34 матчах турнира Дугат набирал 14,9 очка, 3,8 подбора и 4,3 ассиста в среднем за 26,7 минуты на паркете.

Брэндон Филдс присоединился к «Будивельнику» в феврале, уже ближе к завершению регулярного чемпионата. Американец здорово помог киевлянам в плей-офф и стал одним из главных героев финала против «Химика». В 14 матчах Суперлиги он добывал для «Будивельника» 14,3 очка, 3,8 подбора и 5,1 ассиста в среднем за 25,2 минуты в игре.