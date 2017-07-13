Жіноча молодіжна збірна завершила груповий етап чемпіонату Європи

Жіноча молодіжна збірна України U-20 програла команді Словаччини в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи.



Суперниці сходу захопили ігрову ініціативу. Уже після перших двох хвилин гри українки поступалися в 7 очок. У підсумку перша чверть закінчилася для нас з 10-очковим відставанням.



У другій 10-хвилинці перебіг подій не змінився. Суперниці продовжили збільшувати перевагу. Українки полегшували завдання суперницям низькою реалізацією двоочкових кидків та великою кількістю втрат. То ж на перерву Словаччина вже мала вражаючі 22 очка переваги.



Найефективнішою в складі нашої команди була Яцковець, яка ще на початку заключної чверті записала в свій здобуток дабл-дабл. Та нікому з команди не вдавалося підтримати її, то ж цих зусиль було замало, аби переломити хід гри. Суперниці продовжували використовувати помилки українок і довели зустріч до підсумкової 20-очкової переваги.



Таким чином з одною перемогою в 5-ти поєдинках збірна України фінішувала на 5-му місці в групі A. Далі наша команда зіграє перший поєдинок класифікації за 9-12 місця. Збірна України 15 липня зіграє проти останньої команди групи B. Це буде або Румунія, або Ірландія. Початок матчу о 16:00.

Чемпіонат Європи U-20

Жінки. Дивізіон B



Група A

13 липня

Україна – Словаччина – 37:57 (10:20, 4:16, 12:12, 11:9)



Статистика матчу



Найрезультативніші

Україна: Яцковець – 18 очок, 15 підбирань.

Словаччина: Ременарова – 14 очок, 7 підбирань.