Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жіноча молодіжна збірна завершила груповий етап чемпіонату Європи

Наша команда посіла 5-е місце в групі A

  • 13.07.2017 22:44
  • 133 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ

Жіноча молодіжна збірна України U-20 програла команді Словаччини в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи.

Суперниці сходу захопили ігрову ініціативу. Уже після перших двох хвилин гри українки поступалися в 7 очок. У підсумку перша чверть закінчилася для нас з 10-очковим відставанням.

У другій 10-хвилинці перебіг подій не змінився. Суперниці продовжили збільшувати перевагу. Українки полегшували завдання суперницям низькою реалізацією двоочкових кидків та великою кількістю втрат. То ж на перерву Словаччина вже мала вражаючі 22 очка переваги.

Найефективнішою в складі нашої команди була Яцковець, яка ще на початку заключної чверті записала в свій здобуток дабл-дабл. Та нікому з команди не вдавалося підтримати її, то ж цих зусиль було замало, аби переломити хід гри. Суперниці продовжували використовувати помилки українок і довели зустріч до підсумкової 20-очкової переваги.

Таким чином з одною перемогою в 5-ти поєдинках збірна України фінішувала на 5-му місці в групі A. Далі наша команда зіграє перший поєдинок класифікації за 9-12 місця. Збірна України 15 липня зіграє проти останньої команди групи B. Це буде або Румунія, або Ірландія. Початок матчу о 16:00.

Чемпіонат Європи U-20
Жінки. Дивізіон B

Група A
13 липня
Україна – Словаччина – 37:57 (10:20, 4:16, 12:12, 11:9)

Статистика матчу

Найрезультативніші
Україна: Яцковець – 18 очок, 15 підбирань.
Словаччина: Ременарова – 14 очок, 7 підбирань.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.