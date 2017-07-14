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Будивельник продлил контракты с пятью игроками

Отверченко, Крутоус, Анисимов, Дроздов и Винтоняк продолжат выступать за киевский клуб

  • 14.07.2017 07:44
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БК Будивельник. Михаил Анисимов и Артур Дроздов
© БК Будивельник. Михаил Анисимов и Артур Дроздов

Вслед за продлением контрактов Генри Дугата и Брэндона Филдса, на следующий сезон в «Будивельнике» останутся еще пять представителей чемпионской команды-2017. Опции продления контракта еще на один год были активированы в соглашениях Руслана Отверченко, Павла Крутоуса, Артура Дроздова, Михаила Анисимова и Виталия Винтоняка. 

По итогам минувшего сезона Отверченко стал одним из шести игроков киевской команды, которому удалось реализовывать более 40% своих дальних попыток, а именно - 42%. Руслан, напомним, присоединился к «желто-синим» уже после старта сезона, став в итоге самым результативным украинцем в «Будивельнике». В 32 поединках Суперлиги снайпер набирал 11,8 очка, 2,7 подбора и 2,3 ассиста в среднем за 22,0 минуты. 

Для Крутоуса грядущий сезон станет уже третьим в майке «Будивельника». В предыдущей кампании форвард был одним из ключевых игроков ротации команды Владимира Коваля. Паша принял участие в 27 играх, в которых он добывал для «строителей» 7,3 очка (двухочковые - 62%, трехочковые - 43%), 2,5 подбора и 2,3 ассиста в среднем за 22,7 минуты на паркете. 

Добавим, что в ближайшие дни Руслан и Паша прибудут в расположение сборной Украины, с которой они начнут подготовку к Евробаскету-2017. 

Михаил Анисимов, который по итогам прошлого сезона был признан лучшим центровым Суперлиги, проведет свой восьмой сезон за «строителей». В 34 матчах предыдущей кампании бигмэн набирал 11,6 очка и 5,3 подбора в среднем за 22,6 минуты на паркете. 

Капитан команды Артур Дроздов в минувшей кампании набирал 7,3 очка, 3,5 подбора и 1,7 ассиста в среднем за 19,8 минуты в 29 играх. Опытный форвард начнет свой пятый сезон в «Будивельнике». 

Суперлига 2016/17 стала первым чемпионатом для Виталия Винтоняка в майке «строителей». Форвард набирал 4,5 очка и 3,1 подбора в среднем за 15,7 минуты в 34 матчах.

Источник — БК Будивельник

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