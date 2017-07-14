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До тренерського штабу збірної приєднався Петрос Сіракопулос

Завдання грецького спеціаліста – оптимізувати тренувальний процес збірної України

  • 14.07.2017 11:31
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ФБУ. Петрос Сиракопулос
© ФБУ. Петрос Сиракопулос
До тренерського штабу національної чоловічої збірної України увійшов новий асистент. Фахівець з Греції Петрос Сіракопулос відповідатиме за фізичний стан команди, що 15 липня розпочне підготовку до Чемпіонату Європи. Перед початком зборів у Пущі Водиці гравці пройдуть медогляд. Отримавши вердикт лікарів «не виявлено», «придатний» хлопці розпочнуть роботу під керівництвом Євгена Мурзіна і під наглядом тренера з фізпідготовки Петроса Сіракопулоса.
 
- Минулого сезону я працював у грецькому клубі «Трікалла». У ньому ж виступав і гравець збірної України Олександр Липовий. Ми одразу ж знайшли з ним спільну мову, добре спілкувалися і плідно працювали. Він познайомив мене з менеджером збірної України Андрієм Лебедєвим, ми обговорили можливості співпраці і врешті-решт мене запросили до тренерського штабу команди, я дав згоду.
 
- Що нового ви можете привнести у тренувальний процес збірної?
- Робота тренера з фізичної підготовки дуже потрібна у сучасних умовах підготовки. Головний тренер має бути в курсі – як часто навантажувати, якими мають бути обсяги навантажень для конкретних гравців. Відтак, тренувальний процес має бути таким, щоб не перевантажити і щоб навантажень було достатньо. Треба знаходити золоту середину. Моє завдання – оптимізувати тренувальний процес.
 
- Ви вже зустрічалися з головним тренером Євгеном Мурзіним?
- Так, ми познайомилися, обговорили обсяги роботи, своє бачення і у процесі корегуватимемо свої дії. Знайомство з гравцями розпочав вже 13 липня під час заїзду гравців на базу у Пущі Водиці, продовжу 14 липня під час медогляду. До речі, з лікарем збірної України Сергієм Калінкіним я також на зв’язку.  Протягом найближчих двох днів планую з усіма поспілкуватися. До першого тренування 15 липня маю цю роботу виконати. І далі почнемо рухатися разом до спільної мети.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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