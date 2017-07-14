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Липовый продолжит карьеру в Промитеасе

Форвард сборной Украины сменил клуб в Греции

  • 14.07.2017 13:59
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fiba.com. Александр Липовый
© fiba.com. Александр Липовый

25-летний баскетболист подписал контракт с греческим клубом «Промитеас». Детали соглашения не разглашаются. Минувший сезон Липовый отыграл в другом греческом клубе, «Трикале».

В 25 матчах чемпионата Греции Александр набирал 9,5 очка и делал 3,4 передачи в среднем за игру. 

Источник — Sport.ua

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