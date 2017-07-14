Липовый продолжит карьеру в Промитеасе

25-летний баскетболист подписал контракт с греческим клубом «Промитеас». Детали соглашения не разглашаются. Минувший сезон Липовый отыграл в другом греческом клубе, «Трикале».
В 25 матчах чемпионата Греции Александр набирал 9,5 очка и делал 3,4 передачи в среднем за игру.
Источник — Sport.ua
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