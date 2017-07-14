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Экс-лидер Будивельника подписал контракт с литовским клубом

Дариуш Лавринович продолжит карьеру в Литкабелисе

  • 14.07.2017 16:21
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Литовский «Литкабелис» подписал новые однолетние контракты с братьями-бигмэнами Кшиштофом и Дариушем Лавриновичем.

Кшиштоф в прошлом сезоне в среднем набирал 12 очков при точности 54,1% с игры, 4,6 подборов, 1,6 передач и 1 перехватов и 12,9 очков, 4,1 подбора и 1,5 передачи в литовской лиге, где команда достигла финала плей-офф.

Дариуш играл ограниченную роль в прошлом сезоне, в среднем набирая 4,4 очков и 2,4 подбора за 11 минут в Еврокубке и 5,5 очков и 2,5 подборов в чемпионате Литвы. В сезоне 2013/14 Дариуш играл в чемпионате Украины за киевский «Будивельник» и был признан MVP Суперлиги.

Источник — Basket.com.ua

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