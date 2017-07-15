Евробаскет U-20. Украина стартует матчем против Литвы

Молодежная сборная Украины сегодня проведет свой первый матч на чемпионате Европы среди баскетболистов в возрасте до 20 лет. Команда Максима Михельсона в стартовом поединке турнира сразится с традиционно сильной литовской командой, с которой наша «молодежка» ранее пересекалась на Евробаскете U-20 шесть раз и только один раз побеждала. Однако для молодежных турниров такая статистика особого значения не имеет, ведь составы команд очень быстро меняются и обновляются.

По традиции, первый матч на турнире очень важно, особенно, когда эта игра будет против одного из фаворитов группы. Наши ребята провели полноценную подготовку к турниру, разбавив тактические тренировки и двусторонки серией контрольных поединков. Поэтому сегодняший матч против литовцев для команды Максима Михельсона может стать одним из ключевых на турнире.

Также в нашей группе выступаю сборные Латвии и Израиля.

Украина U-20 - Литва U-20

Ретимно, 14:30

