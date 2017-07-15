Остап Чолий и Макс Конате попали в расширенный список сборной Украины

Накануне старта тренировочного сбора игроки прошли плановый медосмотр в Киевском центре спортивной медицины.

Пока на данный момент в расположении Евгения Мурзина 17 исполнителей. Это – Денис Лукашов («Енисей», Россия), Александр Липовый («Трикала», Греция), Максим Пустозвонов («Клуж», Румыния), Максим Корниенко («Лукойл Академик, Болгария»), Вячеслав Кравцов («Валенсия», Испания), Кирилл Фесенко («Авелино», Италия), Игорь Зайцев («Роза Радом», Польша), Вячеслав Бобров («Квимпер», Франция), Владимир Конев («Химик»), Александр Мишула («Днепр»), Артем Пустовой («Обрайдо», Испания), Александр Рябчук («Химик»), Руслан Отверченко, Павел Крутоус, Максим Сандул ( все - «Будивельнык»), Макс Конате («Тарту-Рок», Эстония) и Остап Чолий («Брюинс», Канада).

Отметим присутствие в сборной Макса Конате из эстонского клуба «Тарту-Рок» и выступающего в Канаде Остапа Чолия, которых не было в предварительном списке сборной Украины. Чолий уже вызывался на сбор национальной команды, когда тренером был Майк Фрателло. Также довызван в сборную цетровой Максим Сандул.

Пока нет в расположении команды Джоэля Боломбоя, Пуха Джетера и Алексея Лэня. Святослав Михайлюк в составе молодежной сборной выступает на чемпионате Европы на Крите. Атакующий защитник «Монако» не приехал в сборную из-за травмы колена.

28-30 июля сборная Украины сыграет н международном турнире в Италии, где также примут участие команды Голландии, Беларуси и Италии.