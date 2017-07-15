Евробаскет U-20. Украина – Литва. LIVE c 14:30

Молодежная сборная Украины сегодня проведет свой первый матч на чемпионате Европы среди баскетболистов в возрасте до 20 лет. Команда Максима Михельсона в стартовом поединке турнира сразится с традиционно сильной литовской командой, с которой наша «молодежка» ранее пересекалась на Евробаскете U-20 шесть раз и только один раз побеждала. Однако для молодежных турниров такая статистика особого значения не имеет, ведь составы команд очень быстро меняются и обновляются.
По традиции, первый матч на турнире очень важно, особенно, когда эта игра будет против одного из фаворитов группы. Наши ребята провели полноценную подготовку к турниру, разбавив тактические тренировки и двусторонки серией контрольных поединков. Поэтому сегодняший матч против литовцев для команды Максима Михельсона может стать одним из ключевых на турнире.
Также в нашей группе выступают сборные Латвии и Израиля.
Украина U-20 - Литва U-20
Ретимно, 14:30
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.