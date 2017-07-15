Андрій Агафонов перебрався з Литви до Румунії

Український центровий Андрій Агафонов після двох сезонів у складі литовського «П'єно Жвайгждес» перейшов у румунський клуб «Пітешті». Контракт 31-річного гравця підписано на сезон 2017/18.



У минулому сезоні Агафонов провів 39 матчів у чемпіонаті Литви, набираючи 10,4 очка і роблячи 4,6 підбирання і 1,2 блок-шота.



У 19 матчах Балтійської ліги український центровий набирав 13,4 очка, 5,3 підбирання і 1,1 блок-шота, а його «П'єно Жвайгждес» в цьому турнірі дійшов до фіналу.