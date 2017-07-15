Дніпро та Хімік будуть сіяними при жеребкуванні Кубка Європи

Два українські клуби, «Дніпро» та «Хімік», стартуватиму в кваліфікаційному турнірі Кубка Європи ФІБА. Цю інформацію підтвердила ФІБА в листі на адресу ФБУ.

«Дніпро» стартуватиме в першому кваліфікаційному раунді, а «Хімік» – у другому. Обидва представника України будуть сіяними в своїх раундах.

У 1 кваліфікаційному раунді Кубка Європи ФІБА стартуватимуть 22 команди, які визначать 11 учасників наступного етапу відбору. До них приєднаються ще 9 учасників, які визначать 10 команд, що потраплять в регулярний чемпіонат Кубка Європи ФІБА.

Також до регулярного чемпіонату Кубка Європи ФІБА потраплять 22 учасника кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів ФІБА.

Кубок Європи ФІБА

1 кваліфікаційний раунд (матчі 20 та 27 вересня)

Несіяні:

Балкан (Болгарія), Сухумі (Грузія), Вюрцбург (Німеччина), Сольнок (Угорщина), КР (Ісландія), Бней Герцлія (Ізраїль), Невежис (Литва), Сибіу (Румунія), Парма (Росія), Борас Баскет (Швеція), Бююкчекмече (Туреччина).

Сіяні:

Монс (Бельгія), Рилскі Спортист (Болгарія), Пардубіце (Чехія), Тарту (Естонія), Егіс Керменд (Угорщина), Работнічкі (Македонія), Острув (Польща), Орадя (Румунія), Істанбул (Туреччина), Трабзонспор (Туреччина), ДНІПРО (УКРАЇНА).

2 кваліфікаційний раунд

(матчі 4 та 11 жовтня)

Сіяні

Проксимус Спіру (Бельгія), Бероє (Болгарія), АЕК (Кипр), Ле Портель (Франція), Фалько (Угорщина), Порту (Португалія), Стяуа (Румунія), Седертальє (Швеція), ХІМІК (УКРАЇНА).

Найближчим часом ФІБА визначить дату проведення жеребкування Кубка Європи ФІБА.