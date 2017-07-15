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Украина уступила Литве в своем первом матче на ЧЕ U-20

Провал в обороне в первой четверти обусловил неудачу украинцев

  • 15.07.2017 19:08
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fbu.ua
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Судьба встречи была решена уже в первой четверти. Украина крайне слабо играла в обороне, не справившись с дуэтом литовцев Эчодас-Бирутис (особенно со вторым из них). Украинцы вчистую проиграли борьбу за подборы, не контровали свой щит. По ходу второй десятиминутки украинцы уступали «-25».
 
Во второй половине третьей четверти украинцам удалось сократить отставание до 8 очков. В начале заключительного периода после трехочкового Михайлюка разница уменьшилась  до «-7». Но затем неспортивный фол Мусиенко позволил Литве  на время восстановить контроль на матчем. Отличный отрезок Павлова вновь дал возможность приблизиться к сопернику на дистанцию 6 очков, но литовцы, грамотно воспользовавшись сдваиваниями на Бирутисе, больше слабины на давали.
 
1-й тур. Группа С
 
Украина – Литва – 79:92 (20:36, 20:21, 18:11, 21:24)
 
Украина: Зотов (10 + 5 передачи + 6 перехватов), Михайлюк (25 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата – 6 потерь), И. Ткаченко (8 + 5 подборов – 6 потерь), Павлов (19 + 5 подборов – 4 потери), Скапинцев (5 + 9 подборов) – старт; Ватажок (3), Тыртышник (2), Ягодин, Мусиенко (6), Березкин, Антоненко (1).
 
Литва: Беляускас (11 + 8 передач + 3 перехвата), Беручка (3), Варнас (17 + 5 подборов – 4 потери), Эчодас (22 + 12 подборов – 6 потерь), Бирутис (27 + 10 подборов + 4 перехвата) – старт; Диенинис (5), Лукошюнас (3), Микалаускас (2), Качюшка (2).
 
Второй матч группового раунда сборная Украины проведет против команды Латвии 16 июля в 14:30.

Источник — Sport.ua

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