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Украинки уверенно обыграли ирландок на молодежном Евробаскете-2017

Сборная Украины спокойно контролировала игру и довела матч до победы со счетом 82:63

  • 16.07.2017 09:34
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Метки
ФБУ
© ФБУ
Женская сборная Украины U-20 уверенно обыграла ирландок на Евробаскет-2017.
 
Ход игры
 
Начали матч команды довольно живо, минимизировав количество позиционных атак и действуя с очень быстрым переходом от защиты к нападению. Более уверенно себя чувствовали девушки из сборной Украины, сумели оторваться в счете еще в первой четверти. Наши баскетболистки лучше атаковали с игры, выигрывали подбор и, пользуясь преимуществом в краске, активно играли через трехсекундную. 
 
Во второй десятиминутке ирландкам удалось провести неплохой отрезок и немного сократить отставание, однако последнее слово в первой половине осталось за командой Украины. Наши девушки вернули себе преимущество перед большим перерывом, выиграв первую половину +14.
 
В третьей четверти сборной Украины удалось сохранить отрыв. Наша команда по-прежнему выглядела увереннее соперниц, имея преимущество над ирландками по всем ключевым статистическим показателям. Отдельно стоит отметить трио Карп - Яцковец - Мусиенко, результативная игра которых помогла нашей команде удерживать лидерство по итогам трех четвертей. Заключительная четверть стала лишь формальностью. Сборная Украины спокойно контролировала игру и довела матч до победы со счетом 82:63.
 
Евробаскет-2017. Женщины. Матчи за 9-12 места
 
Украина U-20 - Ирландия U-20 - 82:63 (23:12, 18:15, 22:20, 19:16)
 
Статистика матча
 
Украина U-20: Мусиенко 20 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата, Яцковец 18 + 15 подборов + 7 передач + 6 потерь, Карп 15 + 12 подборов + 7 передач + 2 блок-шота, Цибик 6, Лах 0 + 4 передачи - старт, Бойко 10 Фастова 6 + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Бабич 4, Родионова 3.
 
Следующий матч
 
Последний поединок на турнире команда Украины проведет завтра, 16 июля, в котором сыграет за 9 место в Дивизионе В против победителя матча Румыния - Исландия.

 

Следующий матч
 
Последний поединок на турнире команда Украины проведет завтра, 16 июля, в котором сыграет против Румынии или Исландии за 9 место в Дивизионе В.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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