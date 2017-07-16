Евро-2017 U-20. Украина добывает первую победу

Збірна України розпочала матч без розкачки. Команду повів за собою лідер Михайлюк, який за стартову чверть набрав 9 очок, а Святослава підтримали інші гравці - в тому числі з лави. За стартову десятихвилинку команда Міхельсона реалізувала 4 з 6 дальніх спроб і скористалася швидким перебором фолів у латишів, набравши за чверть 32 очка.



Початок другої чверті був багатообіцяючим - за першу хвилину наші хлопці набрали 9 очок і збільшили відрив до 17 балів, однак потім результативність нашої команди помітно впала. Незважаючи на те, що у Латвії знову трапився швидкий перебір фолів, збірна України збилася на дальні кидки, зробивши 8 неточних спроб за другу чверть. Латиші скористалися слабким відрізком в атаці у українців і зуміли трохи вирівняти гру, скоротивши відставання до 9 очок перед великою перервою.



У третій чверті проблеми української команди в атаці нікуди не поділися. За 8 хвилин підопічні Міхельсона набрали лише 2 очки, промазавши з гри практично все. Трохи зрушити справу з мертвої точки нашій команді вдалося під завісу десятихвилинки, однак від комфортної переваги у нашої збірної залишилося лише 3 бали. Латвія, яка оформила в дебюті чверті ривок 7:0, зірок з неба теж не хапала, проте десятихвилинку провела краще за суперників і зуміла суттєво скоротити відставання перед вирішальним відрізком гри.



На щастя довести справу до кінця збірна Латвії не зуміла. Максимум, що вдалося зробити команді Вечвагаса - скоротити відставання до 1 бала. Ключовими в четвертій чверті стали 5 очок Ткаченка: гравець Чекрасських Мавп спочатку забив важливий триочковий з сиреною, після чого набрав ще 2 очка в проході. Набравшись впевненості, наші хлопці довели матч до перемоги: свої очки вчасно набрав Михайлюк, а триочковий Мусієнка за хвилину до кінця зняв усі питання в цьому матчі.



Збірна України в дуже непростосу матчі здолала Латвію і здобула свою першу перемогу на ЄвроБаскеті-2017.



Наступний матч



Заключний матч групового раунду збірна України проведе завтра, 17 липня. Суперником команди Максима Міхельсона буде команда Ізраїлю. Початок матчу - 16:45.

ЄвроБаскет-2017. Груповий раунд. Другий тур



Латвія U-20 - Україна U-20 62:75 (21:31: 17:16, 15:9, 9:19)



Україна U-20: Михайлюк 26 + 7 підбирань + 4 блок-шота + 4 втрати, Ткаченко 9 + 10 підбирань + 1 блок-шот, Зотов 6 + 3 підбирання + 2 перехоплення, Павлов 4 + 6 підбирань, Скапінцев 2 + 6 підбирань - старт, Мусієнко 12 + 5 підбирань, Ватажок 6 + 3 підбирання + 3 перехоплення, Тиртишник 5 + 5 передач, Антоненко 3, Ягодін 2 + 3 підбирання