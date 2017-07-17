Евробаскет U-20. В третьем матче турнира Украина сыграет с Израилем

Сегодня, 17 июля, молодежная сборная Украины проведет заключительный третий матч группового раунда чемпионата Европы. Соперником подопечных Максима Михельсона станет команда Израиля, которая выиграла оба предыдущих матча, обыграв Латвию и Литву.

Израиль на нынешнем турнире демонстрирует очень убедительную игру: команда играет в быстром темпе, атакует из-за дуги с высоким процентом и активно работают в защите. В случае победы над израильтянами с разницей в 21 очко сборная Украины обеспечит себе первое место по итогам группового раунда, а если команда Михельсона выиграет «10» то станет по итогам первого раунда турнира второй.

Стоит отметить, что отрезками сборная Украины демонстрирует довольно приличный баскетбол, однако стабильности нашей команде пока не хватает. В первую очередь ребятам надо добавить в защите - в стартовых матчах наши соперники очень часто получали возможность для свободных бросков. Также хочется верить, что найдут свою игру бигмены, которые пока не демонстрировали свою лучшую игру на этом турнире. Будем надеяться, что сборная Украины будет прибавлять от матча к матчу и сумеет одержать победу над израильтянами с нужным счетом.

Евробаскет-2017. U-20

Група С.

Ретимно. 16:45.

Украина – Израиль