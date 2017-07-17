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Жіночий ЄвроБаскет U-20: підсумки для України

Жіноча молодіжна збірна України осіла підсумкове дев’яте місце на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В

  • 17.07.2017 13:29
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ФБУ
© ФБУ
Переможцем молодіжного Євро стала Німеччина, яка в фіналі здолала Словаччину – 60:54. Цікаво, що на груповому етапі обидва фіналісти виступали разом з нашою командою. У матчі за третє місце Хорватія перемогла Бєларусь – 60:51. Німеччина, Словаччина та Хорватія вибороли місця в Дивізіоні A на наступний чемпіонат Європи.
 
Збірна України загалом зіграла 7 матчів, у яких здобула 3 перемоги. Спочатку наші дівчата перемогли в групі ісландок (73:54), а потім перемогли Ірландію (82:63) та Румунію (92:65) в боротьбі за 9-те місце. У підсумку наша команда стала найкращою серед аутсайдерів групового етапу.
 
У стартовому поєдинку турніру майбутнім чемпіонам пощастило врятуватися в матчі проти України. Також 5 поєдинків з 7-ми збірна України зіграла без однієї з найдосвідченіших у складі Вікторії Кондусь. Капітан команди вибула з боротьби через пошкодження.
 
Наша Ольга Яцковець за підсумками групового етапу стала найрезультативнішою – 20,8 очка за матч (всього 104 очка). У класифікації за 9-12 місця вона була третьою – 18 очок за матч. Друга – наша Юлія Мусієнко (20 очок). Це дозволило Яцковець стати другою за результативністю за підсумками всього ЄвроБаскета – 21,3 очка, а збірна України за цим показником стала четвертою серед 12-ти команд – 66,7 очка за матч.  

Источник — Федерация баскетбола Украины

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