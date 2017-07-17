Сизов вернулся в Днепр

Форвард «Черкасских Мавп» Александр Сизов подписал контракт с «Днепром». О сроках соглашения игрока с клубом пока не сообщается.
В прошлом сезоне чемпионата Суперлиги Сизов сыграл за «Черкасские Мавпы» в 32 матчах. В среднем за игру Александр набирал 6,4 очка + 4,1 подбора + 2,9 передачи.
Напомним, что форвард уже выступал за «Днепр». В сезоне 2014/2015 он стал финалистом Кубка Суперлиги и серебряным призером чемпионата Суперлиги.
Источник — БК Днепр
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