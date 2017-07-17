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Евробаскет-2017 U-20. Украина уступила Израилю

Украинская «молодежка» потерпела второе поражение в своей группе

  • 17.07.2017 18:55
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Евробаскет-2017. Групповой этап. Третий тур
 
Статистика матча
 
Украина U-20 - Израиль U-20 83:91 (17:16, 16:24, 20:24, 30:27)
 
Украина U-20: Ягодин 4 + 2 подбора, Михайлюк 16 + 4 подбора, Павлов 24 + 10 подборов, Скапинцев 8 + 7 подборов, Зотов + 3 передачи + 2 перехвата - старт, Ткаченко 6 + 8 подборов, Антоненко 2 + 3 подбора ,
 
Ход игры
 
В дебюте поединка украинские баскетболисты позволили соперникам набрать легкие очки, однако быстро сумели прийти в себя и выровняли игру. Несмотря на молчание Михайлюка, наша сборная сумела минимально выиграть первую четверть, благодаря командной работе на обеих сторонах площадки и приличном проценте реализации.
 
Команде Михельсона удавалось контролировать темп игры и сохранять преимущество в первой части второй десятиминутки. Наши ребята хорошо бежали в быстрые отрывы, причем результативно работали игроки скамейки запасных. Однако концовка четверти осталась за Израилем, благодаря чему команда Каттаче сумела уйти на большой перерыв с 7-очковым преимуществом. Украинцы не сумели грамотно защищался против соперников, несколько раз потеряли мяч и в итоге пропустили мини-рывок соперника, которым Израиль закрыл первую половину.
 
В третьей четверти включился в игру Блатт, который добавил два точных трехочковых и помог своей команде одержать комфортное преимущество. Украина стала играть менее вариантивно: наконец включился Михайлюк, однако стараний одного Свята в атаке было явно недостаточно.
 
Долгожданный всплеск в игре сборной Украины произошел в середине заключительной десятиминутки. Подопечные Михельсона отработали защите, а 5 баллов подряд от Павлова позволили сократить отставание до 5 очков. Однако на большее наших ребят, к сожалению, не хватило. Эффектный флоатер Блатта и свободный трехочковый Артци поставили точку в этом матче за полторы минуты до его окончания.
 
Сборная Украины потерпела поражение и с одной победой в активе завершила групповой раунд Евробаскета-2017. Если Латвия не обыграет Литву, то команда Михельсона завершит первый раунд турнира на третьем месте в своем квартете.
 
Следующий матч
 
В 1/8 финала команда Михельсона сыграет с Сербией или Испанией, которые проведут сегодня очную встречу и определят победителя своей группы D. Команда, которая в этом противостоянии терпит поражение и займет второе место в своей группе станет соперником украинской сборной.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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