Україна зустрінеться із Сербією на молодіжному чемпіонаті Європи

Збірна Сербії стала наступним суперником команди України на молодіжному чемпіонаті Європи. У заключному матчі групового етапу серби програли іспанцям (87:88), посівши друге місце в групі D.

Нагадаємо, наша команда фінішувала третьою в групі C.

Матч Сербія – Україна відбудеться в середу, 19 липня. Початок о 21:15.

У разі перемоги збірна України вийде в чвертьфінал, де зустрінеться з переможцем пари Франція – Чехія. Якщо ж українці програють сербам, то зустрінуться в першому матчі класифікації за 9-12 місця з переможеним пари Франція – Чехія.