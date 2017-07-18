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Україна зустрінеться із Сербією на молодіжному чемпіонаті Європи

Українці отримали наступного суперника на континентальній першості

  • 18.07.2017 07:43
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ФБУ
© ФБУ

Збірна Сербії стала наступним суперником команди України на молодіжному чемпіонаті Європи. У заключному матчі групового етапу серби програли іспанцям (87:88), посівши друге місце в групі D.

Нагадаємо, наша команда фінішувала третьою в групі C.

Матч Сербія – Україна відбудеться в середу, 19 липня. Початок о 21:15.

У разі перемоги збірна України вийде в чвертьфінал, де зустрінеться з переможцем пари Франція – Чехія. Якщо ж українці програють сербам, то зустрінуться в першому матчі класифікації за 9-12 місця з переможеним пари Франція – Чехія.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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