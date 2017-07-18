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НБА. Хьюстон выставлен на продажу

Владелец команды принял решение избавиться от клуба

  • 18.07.2017 10:00
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nba.com
© nba.com

Владелец «Хьюстона» Лесли Александер выставил команду на продажу.

73-летний Александер приобрел «Рокетс» 24 года назад за 85 миллионов долларов. За этот период «Хьюстон» дважды становился чемпионом НБА. Сейчас стоимость команды оценивается в 1.65 миллиарда долларов. Прибыль «Рокетс» за минувший сезон составила 244 миллиона долларов.

Источник — Планета Баскетбол

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