НБА. Хьюстон выставлен на продажу

Владелец «Хьюстона» Лесли Александер выставил команду на продажу.
73-летний Александер приобрел «Рокетс» 24 года назад за 85 миллионов долларов. За этот период «Хьюстон» дважды становился чемпионом НБА. Сейчас стоимость команды оценивается в 1.65 миллиарда долларов. Прибыль «Рокетс» за минувший сезон составила 244 миллиона долларов.
Источник — Планета Баскетбол
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