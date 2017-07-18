Евробаскет U-20. За выход в четвертьфинал Украина сыграет с Сербией

На турнире в Греции определились победители первого раунда, а также пары квалификационного раунда.
Третий тур
Группа А
Германия — Греция 77:86
Чехия — Швеция 56:70
Положение команд:
1. Греция — 3/0
2. Швеция — 2/1
3. Германия — 1/2
4. Чехия — 0/3
Группа В
Франция — Турция 71:54
Черногория — Исландия 50:60
Положение команд:
1. Франция — 3/0
2. Турция — 1/2
3. Исландия — 1/2
4. Черногория — 1/2
Группа С
Латвия — Литва 61:89
Украина — Израиль 83:91
Положение команд:
1. Израиль — 3/0
2. Литва — 2/1
3. Украина — 1/2
4. Латвия — 0/3
Группа D
Италия — Словения 63:82
Испания — Сербия 88:87
Положение команд:
1. Испания — 3/0
2. Сербия — 2/1
3. Словения — 1/2
4. Италия 0/3
В квалификационном раунде в среду, 19-го июля, сыграют:
14:30. Швеция — Исландия
14:30. Турция — Германия
16:45. Израиль — Италия
16:45. Испания — Латвия
19:00. Франция — Чехия
19:00. Литва — Словения
21:15. Греция — Черногория
21:15. Сербия — Украина
Победители этих матчей отправятся в плей-офф, проигравшие — будут бороться за выживание.
Источник — Планета Баскетбол
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