Гладырь продлил контракт с Монако

Украинский баскетболист Сергей Гладырь еще на год продлил контракт с БК «Монако». «Гладиатор», как его называют в команде, выступает за монегасков с 2015-го.

В регулярном сезоне чемпионата Франции-2016/17 Гладырь в среднем набирал 9,8 очка (забросил 44 из 110 трехочковых), делал 3,4 подбора и 2,4 передачи, проводя на паркете в среднем 21 минуту.