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Гладырь продлил контракт с Монако

Украинец останется в клубе еще на сезон

  • 18.07.2017 13:22
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Icon Sport. Сергей Гладырь
© Icon Sport. Сергей Гладырь

Украинский баскетболист Сергей Гладырь еще на год продлил контракт с БК «Монако». «Гладиатор», как его называют в команде, выступает за монегасков с 2015-го.

В регулярном сезоне чемпионата Франции-2016/17 Гладырь в среднем набирал 9,8 очка (забросил 44 из 110 трехочковых), делал 3,4 подбора и 2,4 передачи, проводя на паркете в среднем 21 минуту.
 
Общая же его статистика такова:

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