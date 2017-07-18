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Будивельник подписал лидера Черкаських Мавп

Игорь Чумаков продолжит карьеру в Киеве

  • 18.07.2017 23:14
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Чемпион Украины «Будивельник» согласовал условия контракта с 27-летним центровым Игорем Чумаковым.

В прошлом сезоне Чумаков выступал за «Черкаськи Мавпы» и в 39 играх Суперлиги у него была следующая статистика: 11,6 очков, 5,2 подборов и 1,3 передач. Он помог команде добраться до полуфинала чемпионата.

Чумаков ранее играл за три другие украинские команды: «Николаев», «Запорожье» и БК «Донецк».

Источник — Basket.com.ua

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