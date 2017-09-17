Словения – чемпион Европы по баскетболу

Сборная Словении одержала победу на чемпионате Европы по баскетболу. В финальном матче Драгич и компания переиграли сербов и заслуженно стали лучшими на континенте. Напомним, на пути к триумфу словенцы не проиграли ни одного матча, а на стадии1/8 финала выбили сборную Украины.

Самым ценным игроком Евробаскета-2017 признан разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич. В финале он заработал 35 очков, сделал 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Евробаскет-2017. Финал



Словения – Сербия 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)



Словения: Драгич (35 + 7 подборов), Дончич (8 + 7 подборов), Блажич (7), Мурич (5), Видмар (2) – старт; Препелич (21), Рэндолф (11), Николич (4), Чанчар (0), Загорац (0), Димец (0).



Сербия: Богданович (18), Мачван (8), Лучич (7), Кузмич (6), Йович (2) – старт; Бирчевич (8), Гудурич (6), Марьянович (6), Мицич (2), Милосавлевич (2), Штимац (2).

Ранее в мачте за третье место Испания разобралась с Россией.