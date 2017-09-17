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Словения – чемпион Европы по баскетболу

В финале Горан Драгич и компания одаржали победу над сборной Сербии

  • 17.09.2017 23:43
  • 652 просмотров
  • 8 комментария
Метки
FIBA
© FIBA

Сборная Словении одержала победу на чемпионате Европы по баскетболу. В финальном матче Драгич и компания переиграли сербов и заслуженно стали лучшими на континенте. Напомним, на пути к триумфу словенцы не проиграли ни одного матча, а на стадии1/8 финала выбили сборную Украины.

Самым ценным игроком Евробаскета-2017 признан разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич. В финале он заработал 35 очков, сделал 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Евробаскет-2017. Финал

Словения – Сербия 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)

Словения: Драгич (35 + 7 подборов), Дончич (8 + 7 подборов), Блажич (7), Мурич (5), Видмар (2) – старт; Препелич (21), Рэндолф (11), Николич (4), Чанчар (0), Загорац (0), Димец (0).

Сербия: Богданович (18), Мачван (8), Лучич (7), Кузмич (6), Йович (2) – старт; Бирчевич (8), Гудурич (6), Марьянович (6), Мицич (2), Милосавлевич (2), Штимац (2).

Ранее в мачте за третье место Испания разобралась с Россией.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 17.09.2017 23:46
    +3
    Молодцы, словенцы!!! Да и бабло помогли поднять!
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    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 17.09.2017 23:48
    +11
    Выиграть все матчи в отборе и в финальной части - это очень редко бывает. Молодцы, словенцы! Драгич наконец-то выиграл то, о чем мечтал!
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    vitaha33
      vitaha33, 18.09.2017 00:11
    +1
    І ми програли чемпіонам, не так зазорно.
    Думаю, ця новина заслуговує на головну, чи нічия штольні важливіша фіналу ЧЄ?
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    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 18.09.2017 00:13
    +1
    Ещё один факт:

    Сегодня 2 матча закончились с одинаковым счётом - 93:85
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    Vladimir Kostenko
      Vladimir Kostenko, 18.09.2017 00:15
    +1
    Дуже скупий звіт. Матч був просто бомбезний! Травмувася Дончіч, втомився Драгіч, серби вийшли вперед... Але словенці, дяка богам, все-таки перемогли! Це дійсно найкрутіша команда євро.
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    Pavel Fedorov
    Pavel Fedorov, 18.09.2017 00:15
    0
    С учетом того,что на этот чемпионат Европы не приехал ряд сильных игроков,ожидались неожиданности.

    И вот победа словенцев.

    Симпатизировал им в финале
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    Pavel Fedorov
    Pavel Fedorov, 18.09.2017 00:16
    0
    endi_vilch_95, 18.09.2017 00:13
    Ещё один факт:Сегодня 2 матча закончились с одинаковым счётом - 93:85
    символично
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    s_u_g_s
    s_u_g_s, 18.09.2017 00:37
    -5
    vitaha33, 18.09.2017 00:11
    І ми програли чемпіонам, не так зазорно.
    Думаю, ця новина заслуговує на головну, чи нічия штольні важливіша фіналу ЧЄ?

    В пляжной Евролиге тоже проиграли чемпионам. Тоже офигенная была бы перемога, если бы они не оказались ... россиянами.
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