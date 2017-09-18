Экс-защитник БК Киев Подолян задержан полицией на месте ДТП

Украинский баскетболист Владислав Подолян был задержан полицией на месте аварии на Чоколовском бульваре в Киеве. Подолян был одним из пассажиров автомобиля Nissan, который въехал в столп, а потом и в отбойник.

При приезде полицейских баскетболист матерился, угрожал и пытался их ударить. После того, как на него надели наручники, Подолян начал махать ногами и даже запрыгнул в мусорный бак.

Отметим, что 31-летний баскетболист был чемпионом Украины в составе БК «Киев» в 2005 году.