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Экс-защитник БК Киев Подолян задержан полицией на месте ДТП

При приезде полицейских баскетболист матерился, угрожал и пытался их ударить

  • 18.09.2017 20:59
  • 321 просмотров
  • 1 комментария
Метки
24tv.ua. Владислав Подолян
© 24tv.ua. Владислав Подолян
Украинский баскетболист Владислав Подолян был задержан полицией на месте аварии на Чоколовском бульваре в Киеве. Подолян был одним из пассажиров автомобиля Nissan, который въехал в столп, а потом и в отбойник. 
 
При приезде полицейских баскетболист матерился, угрожал и пытался их ударить. После того, как на него надели наручники, Подолян начал махать ногами и даже запрыгнул в мусорный бак.
 
 
Отметим, что 31-летний баскетболист был чемпионом Украины в составе БК «Киев» в 2005 году. 

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Kostyan1980
    online
      Kostyan1980, 18.09.2017 21:55
    0
    запрыгнул в мусорный бак....под наркотой походу
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