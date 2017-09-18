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Глебов вернулся в БК Днепр

29-летний форвард стал последним игроком в ростере «Днепра» на этот сезон

  • 18.09.2017 22:30
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ФБУ. Дмитрий Глебов
© ФБУ. Дмитрий Глебов
Нападающий Дмитрий Глебов вернулся в БК «Днепр». 
 
29-летний баскетболист ездил на просмотр во Францию, но определенные обстоятельства не позволили ему остаться в зарубежном клубе. Кроме того, Дмитрий этим летом проходил трай-аут в киевском «Будивельнике». 
 
Глебов стал последним игроком в ростере «Днепра» на этот сезон. 

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