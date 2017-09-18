Нападающий Дмитрий Глебов вернулся в БК «Днепр».

29-летний баскетболист ездил на просмотр во Францию, но определенные обстоятельства не позволили ему остаться в зарубежном клубе. Кроме того, Дмитрий этим летом проходил трай-аут в киевском «Будивельнике».

Глебов стал последним игроком в ростере «Днепра» на этот сезон.