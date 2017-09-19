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Святослав МИХАЙЛЮК: «В этом году нужно попасть в финал четырех»

Украинский защитник рассказал о своем возвращении в «Канзас Джейхоукс»

  • 19.09.2017 09:49
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Getty Images. Святослав Михайлюк (с мячом)
© Getty Images. Святослав Михайлюк (с мячом)

Украинский защитник «Канзас Джейхоукс» Святослав Михайлюк прокомментировал летний период подготовки, а также планы на следующий сезон.

«В этом году я стараюсь держаться в легком весе. Летом я сбросил 9 кг и сейчас чувствую себя быстрее с легким весом. Я стал более атлетичным. Это просто помогает мне в общей игре. Просто нужно следить за своим рационом. Быть профессионалом, тренироваться каждый день, заботиться о своем теле. Например, у меня в рационе много салатов. Мне нравится много зелени, овощи. Я думаю, это главный элемент питания, который мне очень поможет. Это мой четвертый год в «Канзасе». С каждым годом мне приходилось работать все тяжелее. Все дело в умственной напряженности.

Вы просто должны быть ментально сильны, не допускать ошибок и делать все правильно. В этом главная трудность выступления на старших курсах. Я думаю, все в нашем коллективе стараются зарекомендовать себя с лучшей стороны, но в то же время мы не забываем о помощи друг другу. Я бы сказал, все старшекурсники должны брать на себя функции наставников. Мы должны помочь младшим парням учиться основам баскетбола и мы делаем это. Такой опыт также пойдет на пользу нам самим.

У наших новичков позитивный настрой, несмотря на ранний подъем в тренировочном лагере в 5:20 утра. Никто не говорит ничего плохого. Они наслаждаются этим процессом. В конечном итоге это поможет нам выиграть национальный чемпионат, Big 12, что угодно. Нам нужны победы. Я бы сказал, что главная цель - выиграть национальный чемпионат. Это то, что мы пытаемся сделать. Но выигрыш конференции Big 12 также будет неплохим результатом. Мы в команде постоянно говорим об этом, потому что последние два года мы были довольно близки к Финалу четырех. В этом году нам нужно добраться туда. Мы всегда останавливались в одном шаге.

Мы чувствовали, что должны быть там, но почему-то нам всегда не хватало самой малости для успеха. Тренировочный лагерь - это отличный опыт для всей команды. Он поможет нам быть лучше, заставит нас сплотиться, поможет новичкам влиться в команду и станет важным фундаментом для успеха в матчах следующего сезона. У меня нет никаких сожалений о решении вернуться в «Канзас» на старший сезон. Я почти ни с кем не говорил в Украине по этому поводу. На родине просто сказали мне: «Делай то, что ты считаешь лучшим для себя». Мое окружение одобрило решение вернуться в «Канзас» и считает, что я поступил правильно», - заключил Михайлюк.

Источник — Basket.com.ua

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