Печеров продолжит карьеру в Катаре

Украинский бигмэн Алексей Печеров продолжит карьеру в катарском «Аль Шамале», сообщил представитель агентства игрока.
31-летний Печеров последний раз выходил на площадку в марте 2016 года. Тогда он провел пять матчей за ливанский «Сагесс», набирая по 12.8 очка и совершая по 8.2 подбора в среднем за игру.
В Европе бигмэн выступал еще в сезоне 2014/15 за эстонский «Калев».
Источник — Планета Баскетбол
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