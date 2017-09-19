Печеров продолжит карьеру в Катаре

Украинский бигмэн Алексей Печеров продолжит карьеру в катарском «Аль Шамале», сообщил представитель агентства игрока.

31-летний Печеров последний раз выходил на площадку в марте 2016 года. Тогда он провел пять матчей за ливанский «Сагесс», набирая по 12.8 очка и совершая по 8.2 подбора в среднем за игру.

В Европе бигмэн выступал еще в сезоне 2014/15 за эстонский «Калев».