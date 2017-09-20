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Артур ДРОЗДОВ: «Для Будівельника нездоланних бар’єрів немає»

Капітан столичної команди – про перспективи в єврокубках

  • 20.09.2017 10:59
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ФБУ. Артур Дроздов (слева)
© ФБУ. Артур Дроздов (слева)

Капітан БК «Будівельник» Артур Дроздов розповів про підготовку команди до кваліфікаційних матчів у Лізі чемпіонів. Саме з них для найсильнішої команди України розпочнеться новий сезон. Дроздов висловився щодо того, з ким краще зіграти у парі «Сігал» (Косово) – ЦМОКІ (Білорусь) і пояснив чому.

- «Будівельник» завжди ставить перед собою високі цілі. Захист чемпіонського титулу в Україні, безумовно, одна з них. Але зараз ми налаштовуємося на кваліфікацію Ліги чемпіонів. Ми ще не знаємо нашого суперника, хто ним буде - мають з’ясувати «Пріштіна» і «Цмокі». Підготовка вийшла не зовсім задовільною. Були відсутні травмовані, гравці збірної. І часом не набиралося і 10 гравців. Але це вже позаду, та й насправді це неважливо – усі хлопці стараються, дуже гарно працювали і зараз продовжують самовіддано працювати. Відіграли два передсезонних турніри (здобули три перемоги і зазнали однієї поразки – ред.). Продовжуємо підготовку, залишилося не так вже й багато часу. Перша гра у нас вже у неділю (24 вересня – ред.), на виїзді. Будемо налаштовуватися на переможний результат. А у чемпіонаті перед нами стоять найвищі цілі.

- З ким з двох варіантів тобі було б краще зіграти у кваліфікації Ліги Чемпіонів – «Сігалом» чи ЦМОКІ?
- Ми ще досконально не розбирали суперників, але бачили склади. Знаю, що у складі косоварів дуже багато американців. У мене переваг нема. Хто з них пройде, то й гідний грати з нами. Тоді будемо готуватися до цієї команди. Нездоланних бар’єрів нема. Нам треба сфокусуватися на своїй грі. Відточити ті деталі, які ще не встигли відточити. Нам ще є над чим працювати. І у захисті, і у нападі. І підійти у повній концентрації до цих ігор.

- Що залишається зробити до матчів, окрім як вивчити суперників?
- Багато чого можна зробити. Усе вирішують деталі у баскетболі. Погрішності є завжди, і протягом сезону вони виникають. Не можна говорити, що ми ось зараз їх приберемо і їх більше не буде. В тактичному плані нам усім ще є над чим працювати і ми усі над цим працюємо. І у захисті також. Тому коли ми розбиратимемо суперника більш детально, кожного гравця, переглядатимемо, у який баскетбол команда грає, тоді робитимемо висновки.

- Ви фахівець з французького баскетболу, якщо подолаєте друге коло кваліфікації, доведеться зіграти з «Нантером», їх теж можна проходити?
- Скажемо так, поки ігри не закінчилися, усе можливо. Нема непереможних команд. Хоча дійсно, «Нантер» – дуже серйозний суперник. Але ми ще не на тому етапі відбору. Нам треба сконцентруватися на другому раунді кваліфікації, пдійти до нього з усією зосередженістю, і налаштовуватися спочатку на ці ігри. А потім вже, дасть Бог, пройдемо, будемо вже думати про «Нантер». Дійсно, це дуже гарна команда. Вони грають у швидкий баскетбол. Ми з ними грали кілька років тому у єврокубках. Тренер у них не змінився, відтак стиль гри залишився такий самий.  Я переглянув їхній склад на цей сезон – пересвідчився, французи суперник серйозний.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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