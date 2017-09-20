Горан Драгич завершил выступления за сборную Словении

Несмотря на возникшие после победы на Евробаскете-2017 сомнения, разыгрывающий Горан Драгич все же принял решение завершить выступления за сборную Словении. Ранее он заявлял, что может остаться, если команду продолжит возглавлять Игор Кокошков. Но тренер уже сообщил, что работа в НБА не позволит ему руководить сборной в будущем.



31-летний Драгич играл за национальную команду с 2006 года и с тех пор не пропустил ни одного крупного международного турнира за исключением Евробаскета-2015. Золотая медаль и титул MVP Евробаскета-2017 стали пиком его карьеры в сборной. Кроме того, он был включен в первую символическую сборную на домашнем Евробаскете-2013.